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Викрикують проросійські гасла? Що робити та куди повідомляти

Фото: як повідомити про тих, хто веде російську пропаганду (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Попри те, що багато населених пунктів залишаються під контролем України, можна зустріти людей, які відкрито підтримують Росію, виправдовують агресію, транслюють проросійські меседжі або співпрацюють з ворогом. Про них можна повідомити через спеціальні офіційні канали.

РБК-Україна розповідає, що робити та куди повідомляти, якщо хтось схвалює дії РФ.

Куди звертатися

1. Чат-бот @dvb_np_bot (Telegram)
Запущений Нацполіцією для отримання інформації про зрадників і колаборантів. Повідомлення обробляються оперативно, гарантується конфіденційність.

2. Телефон: +380503527277
На цей номер можна надіслати інформацію про колаборантів з тимчасово окупованих або деокупованих територій.

3. Чат-бот @Traitor_Search_bot (Telegram)
Сюди надсилають дані про осіб, які:

  • співпрацювали з окупантами;
  • передають інформацію ворогу;
  • поширюють проросійський контент у соцмережах.

4. Чат-бот @evorog_bot від Мінцифри (Telegram)
Призначений для повідомлень про проросійську позицію особи. Це може бути:

  • заперечення збройної агресії Росії;
  • публічна підтримка дій держави-агресора;
  • поширення дезінформації або контенту в інтересах РФ.

Що говорить закон

  • Стаття 110 Кримінального кодексу України - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Карається позбавленням волі до 5 років (з конфіскацією майна або без).
  • Стаття 111-1 ККУ - колабораційна діяльність. Включає:
    • публічне заперечення збройної агресії РФ;
    • заклики до підтримки дій держави-агресора;
    • інформаційна діяльність у її інтересах.

Вирішити, чи дії особи підпадають під статтю, мають компетентні правоохоронні органи. Але чим більше фактів ви надасте - тим ефективніше відреагують спецслужби.

 Статистика

За даними Нацполіції, від початку повномасштабного вторгнення відкрито майже 500 кримінальних проваджень щодо зради та колабораціонізму. Понад 370 осіб вже отримали підозру.

Важливо: не ігноруйте факти відвертої проросійської риторики. Навіть допис у соцмережах на підтримку РФ чи виправдання війни може бути частиною інформаційної агресії. Ваше повідомлення - крок до інформаційної безпеки країни.

Нагадаємо, днями у київському метро стався інцидент через пасажирку, яка кричала проросійські лозунги. Як результат в неї виник конфлікт з іншим пасажиром.

Зауважимо, що під час війни кількість зрадників України та мародерів зросла, бо російські спецслужби почали активно вербувати населення та пропонувати грошову винагороду.

Так, у червні працівники СБУ затримали 16-річного студента, який працював на російську воєнну розвідку та коригував повітряні атаки у двох областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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