Выкрикивают пророссийские лозунги? Что делать и куда сообщать

Несмотря на то, что многие населенные пункты остаются под контролем Украины, можно встретить людей, которые открыто поддерживают Россию, оправдывают агрессию, транслируют пророссийские месседжи или сотрудничают с врагом. О них можно сообщить через специальные официальные каналы.
РБК-Украина рассказывает, что делать и куда сообщать, если кто-то одобряет действия РФ.
1. Чат-бот @dvb_np_bot (Telegram)
Запущен Нацполицией для получения информации о предателях и коллаборационистах. Сообщения обрабатываются оперативно, гарантируется конфиденциальность.
2. Телефон: +380503527277
На этот номер можно отправить информацию о коллаборантах с временно оккупированных или деоккупированных территорий.
3. Чат-бот @Traitor_Search_bot (Telegram)
Сюда присылают данные о лицах, которые:
4. Чат-бот @evorog_bot от Минцифры (Telegram)
Предназначен для сообщений о пророссийской позиции лица. Это может быть:
Решить, подпадают ли действия лица под статью, должны компетентные правоохранительные органы. Но чем больше фактов вы предоставите - тем эффективнее отреагируют спецслужбы.
По данным Нацполиции, с начала полномасштабного вторжения открыто почти 500 уголовных производств по измене и коллаборационизму. Более 370 человек уже получили подозрение.
Важно: не игнорируйте факты откровенной пророссийской риторики. Даже сообщение в соцсетях в поддержку РФ или оправдание войны может быть частью информационной агрессии. Ваше сообщение - шаг к информационной безопасности страны.
Напомним, на днях в киевском метро произошел инцидент из-за пассажирки, которая кричала пророссийские лозунги. Как результат у нее возник конфликт с другим пассажиром.
Заметим, что во время войны количество предателей Украины и мародеров возросло, потому что российские спецслужбы начали активно вербовать население и предлагать денежное вознаграждение.
Так, в июне сотрудники СБУ задержали 16-летнего студента, который работал на российскую военную разведку и корректировал воздушные атаки в двух областях.
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