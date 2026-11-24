21-річного хакера Аріона Куртажа, який у 2022 році викрав матеріали незавершеної GTA 6 та шантажував Rockstar Games, засудили до 7 років ув'язнення, але звільнили умовно того ж дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Чому хакера звільнили одразу після вироку?

Суддя зарахував час, який 21-річний Аріон Куртай з Оксфорда вже провів під вартою та на примусовому лікуванні. Раніше через тяжку форму аутизму йому призначили безстрокове перебування у закритій психіатричній лікарні.

У січні лікарі та суд визнали, що він здатний постати перед судом, і перевели його до звичайної в'язниці. Минулого тижня він визнав провину у здійсненні серії кібератак, які скоїв у 16 та 17 років у складі угруповання Lapsus.

Як підліток зламав Rockstar Games без комп'ютера?

Найгучніший інцидент стався у 2022 році, коли Куртай перебував під заставою та під захистом поліції у готелі Travelodge у місті Бістер. Там його переховували від хакерів-конкурентів, які погрожували підлітку через вкрадені біткоїни.

Попри те, що поліція конфіскувала його комп'ютер, хлопець зміг провести атаку, використовуючи:

медіаприставку Amazon Fire Stick, підключену до телевізора в номері;

бездротову клавіатуру та мишу з підтримкою Bluetooth.

Хакер викрав внутрішні дані компанії, зокрема 90 відеороликів загальною тривалістю майже 60 хвилин ігрового процесу незавершеної гри GTA 6, яка вийшла лише минулого тижня.

Після цього він зламав корпоративний месенджер Slack і погрожував опублікувати вихідний код гри, якщо студія не зв'яжеться з ним у Telegram протягом 24 годин.

Компанія відмовилася платити викуп, і Куртай виклав кадри та код на форум під ніком TeaPotUberHacker.

За оцінками Rockstar Games, відновлення після атаки коштувало фірмі 5 мільйонів доларів і тисячі годин роботи персоналу. Крім того, витік передчасно розкрив головну маркетингову таємницю - те, що одним із головних персонажів гри стане жінка.

Читайте більше: Помилка Rockstar та провал Xbox: GTA 6 випадково розкрила нові локації

Інші атаки та жорсткі обмеження

Крім розробників GTA 6, жертвами Куртая та його спільників стали компанії Uber, Revolut і BT/EE. Для доступу до їхніх систем злочинці використовували соціальну інженерію - обманом змушували працівників переходити за шкідливими посиланнями або передавати конфіденційні дані.

Суд призначив Куртаю 5-річний наказ про запобігання тяжким злочинам, який накладає на нього низку заборон:

суворе обмеження активності в інтернеті;

повна заборона на користування месенджерами Telegram та Discord.

Під час оголошення вироку суддя назвав його "дуже талановитим юнаком" і застеріг "більше не повторювати подібного". Захист пояснив дії підсудного тим, що через розлад аутистичного спектра та ізоляцію під час пандемії він "почувався комфортніше в онлайн-світі, де і потрапив під вплив кіберзлочинців".

Також Куртай визнав провину у нападах на працівників під час перебування під вартою, зокрема в кількох випадках укусів. А у в'язниці у нього знайшли мобільний телефон після того, як він надіслав поліції глузливе повідомлення та опублікував селфі з камери у Snapchat.