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Викрадення український дітей Росією: Нідерланди допоможуть створити базу даних ДНК

Нідерланди, П'ятниця 15 вересня 2023 00:36
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Викрадення український дітей Росією: Нідерланди допоможуть створити базу даних ДНК Фото: міністр закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот (twitter HankeBruinsSlot)
Автор: Максим Шушко

Нідерланди мають намір допомогти Україні створити базу даних ДНК, щоб якнайшвидше ідентифікувати дітей, яких викрала Росія та возз'єднати їх із родинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уряду Нідерландів.

Міністр закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот розповіла, що після вторгнення в Україну Росія викрала тисячі дітей. А створення бази даних ДНК дасть змогу ідентифікувати їх, щоб у подальшому повернути додому. Вона оголосила, що її країна надасть експрес-тести ДНК.

"Ця цілеспрямована політика Росії безпрецедентно жорстока і руйнує сім'ї. Ці діти не повинні зникнути з радарів Дуже важливо, щоб вони були знайдені та з'єднані зі своїми сім'ями", - заявила Брюїнс Слот.

Проект бази даних ДНК також допомагає збирати докази викрадень для підтримки судового переслідування за військові злочини РФ в Україні, у тому числі в Міжнародному кримінальному суді Гааги.

Викрадення Росією українських дітей

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів РФ. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що в нашої держави є підтвердження, що в Росії всиновили вже 386 українських дітей.

У справі про викрадення дітей Міжнародний кримінальний суд Гааги видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової.

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