Викрадення український дітей Росією: Нідерланди допоможуть створити базу даних ДНК
Нідерланди мають намір допомогти Україні створити базу даних ДНК, щоб якнайшвидше ідентифікувати дітей, яких викрала Росія та возз'єднати їх із родинами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уряду Нідерландів.
Міністр закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот розповіла, що після вторгнення в Україну Росія викрала тисячі дітей. А створення бази даних ДНК дасть змогу ідентифікувати їх, щоб у подальшому повернути додому. Вона оголосила, що її країна надасть експрес-тести ДНК.
"Ця цілеспрямована політика Росії безпрецедентно жорстока і руйнує сім'ї. Ці діти не повинні зникнути з радарів Дуже важливо, щоб вони були знайдені та з'єднані зі своїми сім'ями", - заявила Брюїнс Слот.
Проект бази даних ДНК також допомагає збирати докази викрадень для підтримки судового переслідування за військові злочини РФ в Україні, у тому числі в Міжнародному кримінальному суді Гааги.
Викрадення Росією українських дітей
З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів РФ. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що в нашої держави є підтвердження, що в Росії всиновили вже 386 українських дітей.
У справі про викрадення дітей Міжнародний кримінальний суд Гааги видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової.
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