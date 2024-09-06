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Викрадають дані та заражають вірусами: українців попередили про фейковий сайт ДТЕК

Ілюстративне фото: українців попередили про фейкові сайти ДТЕК (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Киян попередили про можливе шахрайство з використанням фейкового домена ДТЕК. Шахраї можуть виманювати особисті дані через електронну пошту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Виявлено фейковий домен. Кіберзлочинці можуть використовувати його для викрадення персональних даних або зараження вірусами ваших девайсів", - сказано у повідомленні.

ДТЕК вже вжило необхідних заходів для ліквідації мережі шахраїв.

Однак користувачів просять бути обачними:

  • не переходьте за невідомими посиланнями в месенджерах, соцмережах, СМС або електронній пошті
  • не відкривайте та не завантажуйте файли з листів від підозрілих адресантів.

Офіційні канали ДТЕК:

  • сайт https://www.dtek-kem.com.ua
  • сторінка в Facebook https://www.facebook.com/dtekkem
  • чат-бот у Telegram https://t.me/DTEKKyivskielectromerezhibot

Нещодавно РБК-Україна писало про те, що шахраї навчились красти дані та гроші через QR-коди. Також у Запоріжжі було викрито шахрайську схему, за якою зловмисники заволодівали придбаними квартирами своїх жертв. Деталі шахрайської схеми - в матеріалі РБК-Україна.

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