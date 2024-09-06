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Похищают данные и заражают вирусами: украинцев предупредили о фейковом сайте ДТЭК

Иллюстративное фото: украинцев предупредили о фейковых сайтах ДТЭК (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Киевлян предупредили о возможном мошенничестве с использованием фейкового домена ДТЭК. Мошенники могут выманивать личные данные по электронной почте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Обнаружен фейковый домен. Киберпреступники могут использовать его для похищения персональных данных или заражения вирусами ваших девайсов", - говорится в сообщении.

ДТЭК уже принял необходимые меры для ликвидации сети мошенников.

Однако пользователей просят быть осмотрительными:

  • не переходите по неизвестным ссылкам в мессенджерах, соцсетях, СМС или электронной почте
  • не открывайте и не загружайте файлы из писем от подозрительных адресантов.

Официальные каналы ДТЭК:

  • сайт https://www.dtek-kem.com.ua
  • страница в Facebook https://www.facebook.com/dtekkem
  • чат-бот в Telegram https://t.me/DTEKKyivskielectromerezhibot

Недавно РБК-Украина писала о том, что мошенники научились воровать данные и деньги через QR-коды. Также в Запорожье была разоблачена мошенническая схема, по которой злоумышленники завладевали приобретенными квартирами своих жертв. Детали мошеннической схемы – в материале РБК-Украина.

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