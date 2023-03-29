Викрадали гроші під час "обміну валют" за допомогою дрона: поліція викрила групу шахраїв

Поліцейські викрили групу шахраїв, які за допомогою дрона викрадали гроші під час "обміну валют".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Офісу Генерального прокурора.
Як повідомляється, п'ятьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у шахрайстві (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України).
За даними слідства, фігуранти діяли за завчасно розробленою схемою. Спершу публікували в інтернеті оголошення з пропозицією придбати іноземну валюту за вигіднішим курсом, ніж в інших обмінниках. Цікавили їх лише великі суми.
Зловмисники домовлялися про зустріч із потенційним покупцем, потім брали в оренду приміщення для "облаштування" обмінного пункту. Там вони робили спеціальний "ремонт" із двома отворами у приміщенні: в стелі - для квадрокоптера, за допомогою якого викрадали гроші, й у стіні - для втечі "працівника".
Коли потерпілий передавав касиру гроші для обміну, їх поміщали до сітки, яка була прикріплена до дрона. Через заздалегідь зроблений отвір він злітав з грошима у повітря та зникав.
Зазначено, що під час чергової спроби шахрайства правоохоронці припинили діяльність організованої групи.
Під час обшуків було вилучено транспортні засоби, дрон і пульт керування ним, грошові кошти та номерні знаки, які використовувалися для прикриття своєї діяльності під час вчинення злочинів.
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