Похищали деньги во время "обмена валют" с помощью дрона: полиция разоблачила группу мошенников

Полицейские разоблачили группу мошенников, которые с помощью дрона похищали деньги во время "обмена валют".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Офиса Генерального прокурора.
Как сообщается, пяти участникам организованной группы сообщено о подозрении в мошенничестве (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины).
По данным следствия, фигуранты действовали по заранее разработанной схеме. Сначала публиковали в интернете объявления с предложением приобрести иностранную валюту по более выгодному курсу, чем в других обменниках. Интересовали их только огромные суммы.
Злоумышленники договаривались о встрече с потенциальным покупателем, затем брали в аренду помещение для "обустройства" обменного пункта. Там они делали специальный "ремонт" с двумя отверстиями в помещении: в потолке - для квадрокоптера, с помощью которого похищали деньги, и в стене - для побега "работника".
Когда потерпевший передавал кассиру деньги для обмена, их помещали в сетку, которая была прикреплена к дрону. Через заранее сделанное отверстие он слетал с деньгами в воздух и исчезал.
Отмечено, что в ходе очередной попытки мошенничества правоохранители прекратили деятельность организованной группы.
Во время обысков были изъяты транспортные средства, дрон и пульт управления, денежные средства и номерные знаки, которые использовались для прикрытия своей деятельности при совершении преступлений.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что украинцев предостерегают от новой мошеннической схемы, распространяемой в интернете. Преступники обещают выплатить финансовую помощь от Красного Креста, требуя оплатить минимальный взнос за юридические услуги.
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Добавим, украинцам дали советы, как обезопасить свою платежную карту.
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