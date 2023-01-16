Використовують "донецький сценарій": Федоров розповів про ситуацію у Запорізькій області

Російські військові використовують у Запорізькій області так званий "донецький сценарій". Вони обстрілюють людні місця і звинувачують у цьому українських військових.

Про це заявив голова міста Мелітополь Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

За його словами, ціллю окупантів є створення паніки серед місцевого населення. Це пов'язано з тим, що вони не отримують від нього підтримку.

"Вони відчувають, що не можуть нічого зробити, відчувають, що вони не можуть виконати ті обіцянки, про які говорили у ЗМІ. А саме захопити Запоріжжя, захопити Лівобережжя України. Вони починають вбивати та знущатись над нашим населенням", - сказав він.

Федоров розповів, що на Запорізькому напрямку Росія зосередила сили кадировців та осетинів.