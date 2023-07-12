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Російські хакери "злили" конфіденційні дані про підготовку саміту НАТО, - ЗМІ

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Литва, Середа 12 липня 2023 22:44
Російські хакери "злили" конфіденційні дані про підготовку саміту НАТО, - ЗМІ Фото: хакери РФ опублікували конфіденційну інформацію про підготовку НАТО (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Пов’язана з Росією хакерська група From Russia with Love сьогодні, 12 липня, опублікувала конфіденційну інформацію про підготовку до саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на литовський портал 15min.

За попередньою інформацією хакери "злили" 29 файлів, в яких міститься інформація про охорону лідерів НАТО, різні слайди, презентації, протоколи, програмне забезпечення та імена військовослужбовців.

Серед злитих даних зокрема вказано, що під час підготовки саміту було перевірено 30 установ і 346 "активів", розташованих на території Литви, з яких 23% потрапили в "зону ризику", що було охарактеризовано як неприйнятний рівень загрози.

У витоку документів стверджується, що безпеку забезпечувала снайперська група Міністерства внутрішніх справ Литви, особисті дані 17 співробітників якої нібито містяться в документах. Були злиті імена осіб, відповідальних за обмін розвідданими з розвідувальними службами НАТО в Литві і за моделювання можливих загроз безпеці учасників саміту.

Також публікуються нібито маршрути пересування делегацій НАТО у Вільнюсі, зокрема наводяться конкретні маршрути й вулиці, якими нібито пересувалися колони.

Проросійські Telegram-канали стверджують, що деталі організації саміту НАТО стали відомі вже після того, як дані були отримані. Стверджується, що витік даних нібито стався в Україні, та, ймовірно, ця заява зроблена в пропагандистських цілях.

Речниця Департаменту державної безпеки Литви Аурелія Вернікайте підтвердила в коментарі 15min хакерську атаку. "Ситуація відома, й інцидент розслідується у співпраці з відповідними органами", – додала вона.

Результати саміту НАТО

Протягом двох днів з 11 по 12 липня у Вільнюсі проходив саміт країн НАТО. Однією із головних тем стала саме Україна. Учора країни-члени Північноатлантичного Альянсу погодили спільне комюніке, яке має наблизити інтеграцію України. Мова йде про:

Також сьогодні лідери країн "Великої сімки" погодили нову декларацію щодо гарантій безпеки для України. G7 обіцяє довгостроково підтримувати нашу країну у сфері безпеки та економічної сфери.

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