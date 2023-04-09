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Використовували "досвід дідів". Міноборони РФ розробило методички боротьби з Leopard

Новость на русском →
Росія, Неділя 09 квітня 2023 14:23
Використовували "досвід дідів". Міноборони РФ розробило методички боротьби з Leopard Фото: Міноборони РФ розробило методички боротьби з Leopard (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В Міноборони РФ розробили методички для боротьби з танками західного виробництва, які надходять на озброєння ЗСУ, зокрема з Leopard.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Центру бойової підготовки в Муліно Євгена Аріфуліна в ефірі пропагандистського телеканалу "Зірка".

За його запевненнями, у Муліно нібито вже готують екіпажі танків "безпосередньо для танкової дуелі". Крім того, за його словами, для боротьби з танками на полігоні тренують операторів дронів, снайперів та кулеметників.

"Хороший кулеметник, хороший снайпер позбавлятиме його (танк, - ред.) "зору", а гранатометники - його розстрілювати. Нове - це добре забуте старе", - заявив представник Міноборони РФ.

Нібито саме так, на думку Аріфуліна, "у війну діди робили".

"Там також створювалися спеціальні групи боротьби з танками", - запевнив він.

Як повідомлялося, Німеччина здійснила поставки 18 танків Leopard 2 на територію України в рамках військової допомоги.

Нагадаємо, за словами голови Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса, Україна зможе сформувати два батальйони (62 танки) з Leopard 2.

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