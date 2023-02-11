Використовує нафту як зброю. США відреагували на плани Росії скоротити видобуток

Він повідомив, що американська сторона "продовжить говорити із союзниками та партнерами". Вони обговорюватимуть "ефективніше забезпечення балансу попиту та пропозиції".

"Президент РФ Володимир Путін знову хоче використовувати енергоносії як зброю", - сказав він.

Кірбі додав, що будуть і контакти з країнами ОПЕК. Він також зазначив, що зараз не може повідомити про будь-які конкретні плани переговорів.

Раніше стало відомо, що видобуток нафти в Росії може скоротитися у 2023 через ембарго Європейського Союзу і обмеження цін на російську нафту, введеного країнами G7. Вже у березні видобуток впаде на 500 тис. барелів у стуки.

Нагадаємо, запровадження обмежень на постачання нафтопродуктів з території Росії може суттєво посилити ефект санкцій. Додаткові втрати Москви після 5 лютого становитимуть 100 млн євро на добу.

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