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Використовує нафту як зброю. США відреагували на плани Росії скоротити видобуток

Фото: представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Білий дім відреагував на рішення Росії скоротити видобуток нафти, за яким було зростання цін на сировину. Вашингтон заявив, що Москва використовує енергетику як зброю.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі.

Він повідомив, що американська сторона "продовжить говорити із союзниками та партнерами". Вони обговорюватимуть "ефективніше забезпечення балансу попиту та пропозиції".

"Президент РФ Володимир Путін знову хоче використовувати енергоносії як зброю", - сказав він.

Кірбі додав, що будуть і контакти з країнами ОПЕК. Він також зазначив, що зараз не може повідомити про будь-які конкретні плани переговорів.

Раніше стало відомо, що видобуток нафти в Росії може скоротитися у 2023 через ембарго Європейського Союзу і обмеження цін на російську нафту, введеного країнами G7. Вже у березні видобуток впаде на 500 тис. барелів у стуки.

Нагадаємо, запровадження обмежень на постачання нафтопродуктів з території Росії може суттєво посилити ефект санкцій. Додаткові втрати Москви після 5 лютого становитимуть 100 млн євро на добу.

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