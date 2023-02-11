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Использует нефть в качестве оружия. США отреагировали на планы России сократить добычу

Фото: представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Белый дом отреагировал на решение России сократить добычу нефти, за которым последовал рост цен на сырье. Вашингтон заявил, что Москва использует энергетику в качестве оружия.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

Он сообщил, что американская сторона "продолжит говорить с союзниками и партнерами". Они будут обсуждать "более эффективное обеспечение баланса спроса и предложения".

"Президент РФ Владимир Путин снова хочет использовать энергоносители в качестве оружия", - сказал он.

Кирби добавил, что последуют и контакты со странами ОПЕК. Он также отметил, что сейчас не может сообщить о каких-либо конкретных планах переговоров.

Ранее стало известно, что добыча нефти в России может сократиться в 2023 году из-за эмбарго Европейского Союза и ограничения цен на российскую нефть, введенного странами G7. Уже в марте добыча упадет на 500 тыс. баррелей в стуки.

Напомним, введение ограничений на поставку нефтепродуктов с территории России может существенно усилить эффект санкций. Дополнительные потери Москвы после 5 февраля составят 100 млн евро в сутки.

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