Використання Росією іранських дронів-камікадзе не матиме суттєвого впливу на хід війни, - ISW

Застосування Росією іранських безпілотників і близько не створює на полі бою такого ж ефекту, як використання Україною американських систем HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Shahed-136 і Mohajer-6 навряд чи суттєво вплинуть на хід російсько-української війни.

В ISW, як доказ, наводять слова заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова про те, що окупанти загалом застосували 86 іранських дронів-камікадзе, 60% з яких вже було знищено.

"Р осійські війська, здається, не зосереджують ці безпілотники на асиметричних вузлах поблизу поля бою. Вони використовували багато безпілотників проти цивільних цілей у тилах, ймовірно, сподіваючись створити нелінійні ефекти за допомогою терору. Такі зусилля не приносять успіху", - вказують фахівці.

В Інституті вивчення війни також процитували речника командування ВПС України Юрія Ігната, який поінформував, що армія РФ все частіше використовує безпілотники іранського виробництва для збереження запасів високоточних ракет.