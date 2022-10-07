Використання Росією іранських дронів-камікадзе не матиме суттєвого впливу на хід війни, - ISW
Застосування Росією іранських безпілотників і близько не створює на полі бою такого ж ефекту, як використання Україною американських систем HIMARS.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що Shahed-136 і Mohajer-6 навряд чи суттєво вплинуть на хід російсько-української війни.
В ISW, як доказ, наводять слова заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова про те, що окупанти загалом застосували 86 іранських дронів-камікадзе, 60% з яких вже було знищено.
"Російські війська, здається, не зосереджують ці безпілотники на асиметричних вузлах поблизу поля бою. Вони використовували багато безпілотників проти цивільних цілей у тилах, ймовірно, сподіваючись створити нелінійні ефекти за допомогою терору. Такі зусилля не приносять успіху", - вказують фахівці.
В Інституті вивчення війни також процитували речника командування ВПС України Юрія Ігната, який поінформував, що армія РФ все частіше використовує безпілотники іранського виробництва для збереження запасів високоточних ракет.
"Російські сили, ймовірно, використовували нетривіальний відсоток постачання Shahed-136 досі, якщо заяви анонімного співробітника розвідки США наприкінці серпня були правильними про те, що Іран, ймовірно, надасть "сотні" безпілотників Росії", - додали аналітики.
Нагадаємо, Збройні сили України збили шість ворожих дронів-камікадзе над Одеською та Миколаївською областями.
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