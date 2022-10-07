Использование РФ иранских дронов-камикадзе не окажет существенного влияния на ход войны, - ISW

Применение Россией иранских беспилотников и близко не создает на поле боя такого же эффекта, как использование Украиной американских систем HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Shahed-136 и Mohajer-6 вряд ли существенно повлияют на ход российско-украинской войны.

В ISW, как доказательство, приводят слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова о том, что оккупанты в целом применили 86 иранских дронов-камикадзе, 60% из которых уже были уничтожены.

" Российские войска, кажется, не сосредотачивают эти беспилотники на асимметричных узлах вблизи поля боя. Они использовали многие беспилотники против гражданских целей в тылах, вероятно, надеясь создать нелинейные эффекты с помощью террора. Такие усилия не приносят успеха", - указывают специалисты.

В Институте изучения войны также процитировали спикера командования ВВС Украины Юрия Игната, который проинформировал, что армия РФ все чаще использует беспилотники иранского производства для сохранения запасов высокоточных ракет.