Використали програму CaddyWiper: у Держспецзв'язку розповіли про хакерську атаку на ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держспецзв'язку.

Як розповіли у відомстві, напередодні група хакерів здійснили кібератаку на інформаційне агентство "Укрінформ". Ймовірніше за все атакувати видання намагались хакери з угрупування Sandworm.

Про це вони встигли написати в одному з відповідних Telegram-каналів. Однак насправді їм не вдалось зупинити роботу агентства. Представники CERT-UA оперативно локалізували загрозу.

"За попередніми даними фахівців, з метою порушення цілісності та доступності інформації за допомогою групової політики (GPO) здійснений централізований запуск шкідливої програми CaddyWiper", - сказано в повідомленні.

За даними Держспецзв'язку, хакерське угрупування пов’язують із Головним управлінням Генерального штабу Збройних сил російської федерації. При цьому у 2022 році вони були одними з тих, хто найчастіше атакували Україну.