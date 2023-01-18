Використали програму CaddyWiper: у Держспецзв'язку розповіли про хакерську атаку на ЗМІ
Державна команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України допомогла запобігти хакерській атаці на засоби масової інформації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держспецзв'язку.
Як розповіли у відомстві, напередодні група хакерів здійснили кібератаку на інформаційне агентство "Укрінформ". Ймовірніше за все атакувати видання намагались хакери з угрупування Sandworm.
Про це вони встигли написати в одному з відповідних Telegram-каналів. Однак насправді їм не вдалось зупинити роботу агентства. Представники CERT-UA оперативно локалізували загрозу.
"За попередніми даними фахівців, з метою порушення цілісності та доступності інформації за допомогою групової політики (GPO) здійснений централізований запуск шкідливої програми CaddyWiper", - сказано в повідомленні.
За даними Держспецзв'язку, хакерське угрупування пов’язують із Головним управлінням Генерального штабу Збройних сил російської федерації. При цьому у 2022 році вони були одними з тих, хто найчастіше атакували Україну.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Україна закликає до створення "Кібер ООН" - організації, яка займатиметься протидією російським кібератакам на інфраструктуру України.
Раніше ми писали, що Україні вдалося здійснити "справжню революцію", просунувшись на найвищий ступінь у своїй кіберобороні на тлі потужних атак Росії. Про це заявив голова Командування кіберзахисту Франції (COMCYBER), генерал Еймерік Бонемізон.
Додамо, що в Україні зареєстрували та дослідили понад 1500 кібератак з початку повномасштабного вторгнення Росії. Більшість із них - з боку країни-агресора.
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