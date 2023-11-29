У Виконавчій раді ОЗХЗ тепер не буде Росії. Натомість буде Україна з Литвою та Польщею

У заяві організації зазначається, що за підсумками виборів країн-членів до Виконавчої ради для представництва у 2024 році увійшли такі держави (з Європи, Африки, Азії, Південної Америки):

Україна,

Польща,

Литва,

Бельгія,

Данія,

Греція,

Нова Зеландія,

Іспанія,

Алжир,

Гана,

Нігерія,

Південна Африка,

Бангладеш,

Іран,

Малайзія,

Пакистан,

Чилі,

Еквадор,

Сальвадор,

Гватемала.

Таким чином, у Виконавчій раді ОЗХЗ вперше за довгий час не засідатиме РФ, яка на виборах програла Україні, Литві та Польщі.

Довідка. ОЗХЗ (англ. OPCW) є незалежною міжнародною організацією, створеною за підтримки ООН у 1997 році після набрання чинності Конвенцією про заборону хімічної зброї, відкритою для підписання у січні 1993 року. Штаб-квартира знаходиться у Гаазі в Нідерландах.

Серед основних завдань організації є забезпечення контролю за дотриманням заборони на використання хімзброї, ліквідації її запасів, надання допомоги державам у забезпеченні захисту від хімзброї, стеження за дотриманням та виконанням Конвенції.

ОЗХЗ має три основні органи: Конференція держав-учасниць, Виконавча рада та Технічний секретаріат. Засідання Виконавчої ради проводять 4 рази на рік або більше за потребою.

Виконавча рада ОЗХЗ складається з 41 держави-члена організації, які обираються Конференцією держав-учасниць та змінюються кожні 2 роки.

Представники України в організації були представлені з 1994 року - у Підготовчій комісії ОЗХЗ.