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У Виконавчій раді ОЗХЗ тепер не буде Росії. Натомість буде Україна з Литвою та Польщею

Фото: штаб-квартира ОЗХЗ в Гаазі (Szilas/wikipedia.org)
Автор: Володимир Костирін

Російську Федерацію не переобрали до складу Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) на наступний рік. При цьому, за підсумками виборів, місце в цьому органі вперше отримала Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний аккаунт ОЗХЗ у Twitter (X).

У заяві організації зазначається, що за підсумками виборів країн-членів до Виконавчої ради для представництва у 2024 році увійшли такі держави (з Європи, Африки, Азії, Південної Америки):

  • Україна,
  • Польща,
  • Литва,
  • Бельгія,
  • Данія,
  • Греція,
  • Нова Зеландія,
  • Іспанія,
  • Алжир,
  • Гана,
  • Нігерія,
  • Південна Африка,
  • Бангладеш,
  • Іран,
  • Малайзія,
  • Пакистан,
  • Чилі,
  • Еквадор,
  • Сальвадор,
  • Гватемала.

Таким чином, у Виконавчій раді ОЗХЗ вперше за довгий час не засідатиме РФ, яка на виборах програла Україні, Литві та Польщі.

Довідка. ОЗХЗ (англ. OPCW) є незалежною міжнародною організацією, створеною за підтримки ООН у 1997 році після набрання чинності Конвенцією про заборону хімічної зброї, відкритою для підписання у січні 1993 року. Штаб-квартира знаходиться у Гаазі в Нідерландах.

Серед основних завдань організації є забезпечення контролю за дотриманням заборони на використання хімзброї, ліквідації її запасів, надання допомоги державам у забезпеченні захисту від хімзброї, стеження за дотриманням та виконанням Конвенції.

ОЗХЗ має три основні органи: Конференція держав-учасниць, Виконавча рада та Технічний секретаріат. Засідання Виконавчої ради проводять 4 рази на рік або більше за потребою.

Виконавча рада ОЗХЗ складається з 41 держави-члена організації, які обираються Конференцією держав-учасниць та змінюються кожні 2 роки.

Представники України в організації були представлені з 1994 року - у Підготовчій комісії ОЗХЗ.

Нагадаємо, у липні ОЗХЗ підтвердила знищення останніх запасів хімічної зброї, оголошених усіма державами-учасницями Конвенції про заборону хімзброї.

У середині листопада аналітики Deep State повідомляли про застосування російськими окупантами хімічної зброї одразу на двох напрямках фронту в Україні.

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