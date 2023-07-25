Виконали зобов'язання МВФ. Членів наглядової ради "Оператора ГТС" будуть обирати на конкурсі

Кабмін прийня рішення на засідання у вівторок 25 липня. З цього слідує, що мораторій на проведення конкурсів під час воєнного стану не застосовується до наглядової ради ОГТСУ. При цьому конкурси також дозволені для держбанків, "Нафтогазу", "Укренерго" та деяких інших державних компаній.

Варто зауважити, що конкурсний відбір членів наглядової ради АТ "Оператор газотранспортної системи України" є одним із "маяків" Міжнародного валютного фонду. Дозвіл необхідний був для отримання наступного траншу в рамках кредитної програми.

Окрім цього до кінця липня держава має передати акції "Оператора ГТС" від Магістральних газопроводів до Міністерства енергетики. А також ухвалити новий статут компанії. А ось до кінця жовтня необхідно провести відбір та призначити нову наглядову раду.

Програма від МВФ

У кінці березня Міжнародний валютний фонд схвалив чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України на суму 15,6 млрд доларів. У рамках цієї програми МВФ виділив перший транш у розмірі 2,7 млрд доларів. Ця програма є частиною загального пакета міжнародної підтримки для України, який оцінюється в 115 млрд доларів.

У рамках зазначеної програми, українська влада зобов'язалася реалізувати 19 структурних маяків як умову для отримання подальшого фінансування. Ці структурні маяки включають реформи та заходи, спрямовані на поліпшення економічного становища країни, зокрема у сферах фінансового сектору, податкової системи, бюджетної дисципліни, приватизації, антикорупційних заходів, покращення бізнес-клімату, енергетичних реформ та інфраструктурного розвитку.

Місія МВФ працювала у Відні з 23 по 30 травня 2023 року. Було досягнуто згоди про оновлений перелік заходів та фінансову економічну політику. Тепер угода підлягає затвердженню Радою виконавчих директорів МВФ, після чого Україна отримає транш у 900 млн доларів.

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