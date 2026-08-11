ua en ru
Вт, 11 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

До вікон не підходити. Новосибірськ "підготували" до приїзду Путіна

17:00 11.08.2026 Вт
2 хв
Візит російського диктатора супроводжувався драконовими заходами безпеки
aimg Олена Бджола
До вікон не підходити. Новосибірськ "підготували" до приїзду Путіна Фото: російський диктатор Володимир Путін у Новосибирську (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Через приїзд російського диктатора Володимира Путіна мешканцям Новосибірська забороняли виходити на вулицю. В місцевому універі закрили їдальню і басейн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал ASTRA.

Путін проїхався пустими вулицями Новосибірська

У ніч на 11 серпня Путін прилетів до Новосибірська відкривати:

  • Сибірське кільцеве джерело фотонів у Наукограді Кольцово,
  • студентський кампус в Академмістечку.

Поліцейських почали розставляти маршрутом його прямування ще напередодні ввечері. Силовики чергували через кожні 50 метрів, каже кореспондент "Говорить НеМосква".

Жителі будинків уздовж маршруту кортежу отримали такі заборони з посиланням на силовиків:

  • утриматися від виходу на вулицю в момент проїзду,
  • завісити вікна і не підходити до них,
  • не користуватися електронними та оптичними пристроями,
  • прибрати машини з вулиці Більшовицької.

Що зі студентами

В Академмістечку перекрили дороги, а довкола корпусів НГУ виставили металеві огорожі, пише видання.

Студентам розіслали в чатах вказівки не відчиняти вікна та не підходити до них.

Як мінімум п'ять гуртожитків попередили про:

  • обмеження пересування,
  • перебої зі зв'язком та інтернетом,
  • можливі затримки доставок.

Студентську їдальню та басейн закрили, а на більшій частині Академмістечка та в центрі міста відключили оренду електросамокатів.

Підготовка до візиту

До візиту диктатора у місті:

  • перекладали асфальт,
  • ремонтували тротуари та фасади,
  • укладали газони.

Ціни на бензин

Цікаво, що на відміну від попередніх поїздок бензин у Новосибірську до приїзду Путіна не подешевшав.

Перед візитами Путіна до Іркутська у липні та до Красноярська на початку серпня місцеві жителі помічали зниження цін на паливо та зникнення черг на заправках. Після від'їзду Путіна ціни поверталися.

Вранці 11 серпня ціни в Новосибірську залишилися приблизно на рівні попередніх днів: АІ-92 та АІ-95 на різних мережах коштували від 63 до 85 рублів за літр.

Раніше РБК-Україна писало, що Путін після відновлення візитів по регіонах перестав їздити у європейську частину РФ. Адже туди регулярно долітають українські безпілотники.

Також стало відомо, що у Красноярську перед візитом Путіна на АЗС різко впали ціни на пальне. Крім того, зникли й обмеження на його продаж.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація
Новини
На Рівненщині після вибухів спалахнула пожежа на підприємстві: що відомо
На Рівненщині після вибухів спалахнула пожежа на підприємстві: що відомо
Аналітика
Зараз Україна має перевагу у війні: інтерв'ю з послом Британії Нілом Кромптоном
Мілан Лєліч, Роман Кот Зараз Україна має перевагу у війні: інтерв'ю з послом Британії Нілом Кромптоном