До вікон не підходити. Новосибірськ "підготували" до приїзду Путіна

Через приїзд російського диктатора Володимира Путіна мешканцям Новосибірська забороняли виходити на вулицю. В місцевому універі закрили їдальню і басейн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал ASTRA.

Путін проїхався пустими вулицями Новосибірська

У ніч на 11 серпня Путін прилетів до Новосибірська відкривати:

Сибірське кільцеве джерело фотонів у Наукограді Кольцово,

студентський кампус в Академмістечку.

Поліцейських почали розставляти маршрутом його прямування ще напередодні ввечері. Силовики чергували через кожні 50 метрів, каже кореспондент "Говорить НеМосква".

Жителі будинків уздовж маршруту кортежу отримали такі заборони з посиланням на силовиків:

утриматися від виходу на вулицю в момент проїзду,

завісити вікна і не підходити до них,

не користуватися електронними та оптичними пристроями,

прибрати машини з вулиці Більшовицької.

Що зі студентами

В Академмістечку перекрили дороги, а довкола корпусів НГУ виставили металеві огорожі, пише видання.

Студентам розіслали в чатах вказівки не відчиняти вікна та не підходити до них.

Як мінімум п'ять гуртожитків попередили про:

обмеження пересування,

перебої зі зв'язком та інтернетом,

можливі затримки доставок.

Студентську їдальню та басейн закрили, а на більшій частині Академмістечка та в центрі міста відключили оренду електросамокатів.

Підготовка до візиту

До візиту диктатора у місті:

перекладали асфальт,

ремонтували тротуари та фасади,

укладали газони.

Ціни на бензин

Цікаво, що на відміну від попередніх поїздок бензин у Новосибірську до приїзду Путіна не подешевшав.

Перед візитами Путіна до Іркутська у липні та до Красноярська на початку серпня місцеві жителі помічали зниження цін на паливо та зникнення черг на заправках. Після від'їзду Путіна ціни поверталися.

Вранці 11 серпня ціни в Новосибірську залишилися приблизно на рівні попередніх днів: АІ-92 та АІ-95 на різних мережах коштували від 63 до 85 рублів за літр.