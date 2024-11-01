Не виключають війну з РФ? Європейцям порадили запастись їжею та водою

Європейцям радять запастися їжею та водою. Це потрібно на випадок війни або іншої великої надзвичайної ситуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.
Ще у 2022 році президент США Джо Байден заявляв, що президент Росії Володимир Путін не планує зупинятися лише в Україні. Якби НАТО не відреагувало, війна та хаос загрожували б усій Європі.
На цьому постійно наполягає і президент України Володимир Зеленський. Ще у листопаді 2023 року Зеленський заявляв, що Росія разом з Іраном стоїть за початком бойових дій на Близькому Сході. Однак РФ хоче розпалити війни і в інших регіонах світу.
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