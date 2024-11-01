Не виключають війну з РФ? Європейцям порадили запастись їжею та водою

Загроза Європі з боку РФ

Ще у 2022 році президент США Джо Байден заявляв, що президент Росії Володимир Путін не планує зупинятися лише в Україні. Якби НАТО не відреагувало, війна та хаос загрожували б усій Європі.

На цьому постійно наполягає і президент України Володимир Зеленський. Ще у листопаді 2023 року Зеленський заявляв, що Росія разом з Іраном стоїть за початком бойових дій на Близькому Сході. Однак РФ хоче розпалити війни і в інших регіонах світу.

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