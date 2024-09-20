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Виклики інтелектуальної власності в епоху ШІ: FAVBET Tech підбила підсумки участі в IT Ukraine GR Conference 2024

Фото: FAVBET Tech підбила підсумки участі в IT Ukraine GR Conference 2024 (IТ Ukraine Association)
Автор: Олександр Мороз

У Києві 12 вересня відбулася найбільша галузева конференція з ІТ-права — IT Ukraine GR Conference 2024, організована IT Ukraine Association. Українська технологічна компанія FAVBET Tech виступила партнером заходу, а її CEO, Артем Скрипник, модерував панельну дискусію на тему "Епоха ШІ та інших інновацій: вплив технологій на регулювання інтелектуальної власності".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

IT Ukraine GR Conference зібрала представників держави, бізнесу, юристів, фінансистів, HR-фахівців та інших експертів для обговорення актуальних питань ІТ-права та Government Relations. Під час заходу учасники обговорили п'ять ключових напрямів: інтеграцію України в Єдиний цифровий ринок ЄС, цифрову трансформацію, епоху штучного інтелекту, оподаткування для ІТ-бізнесу, а також інвестиції та M&A в IT-секторі.

Панельна дискусія під модеруванням Артема Скрипника була присвячена викликам у сфері захисту інтелектуальної власності в умовах швидкого технологічного розвитку. Серед основних тем обговорення:

  • Вплив штучного інтелекту на авторські права та патентне право, питання регулювання інтелектуальної власності.
  • Як захистити дані за допомогою інструментів права інтелектуальної власності.
  • Нові підходи до регулювання інтелектуальної власності у цифрову епоху.

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