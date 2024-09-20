Вызовы интеллектуальной собственности в эпоху ИИ: FAVBET Tech подвела итоги участия в IT Ukraine GR Conference 2024

IT Ukraine GR Conference собрала представителей государства, бизнеса, юристов, финансистов, HR-специалистов и других экспертов для обсуждения актуальных вопросов ИТ-права и Government Relations. В ходе мероприятия участники обсудили пять ключевых направлений: интеграцию Украины в Единый цифровой рынок ЕС, цифровую трансформацию, эпоху искусственного интеллекта, налогообложение для ИТ-бизнеса, а также инвестиции и M&A в IT-секторе.

Панельная дискуссия под модерированием Артема Скрипника была посвящена вызовам в сфере защиты интеллектуальной собственности в условиях быстрого технологического развития. Среди основных тем обсуждения: