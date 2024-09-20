RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вызовы интеллектуальной собственности в эпоху ИИ: FAVBET Tech подвела итоги участия в IT Ukraine GR Conference 2024

Фото: FAVBET Tech подвела итоги участия в IT Ukraine GR Conference 2024 (IT Ukraine Association)
Автор: Александр Мороз

В Киеве 12 сентября состоялась крупнейшая отраслевая конференция по ИТ-праву - IT Ukraine GR Conference 2024, организованная IT Ukraine Association. Украинская технологическая компания FAVBET Tech выступила партнером мероприятия , а ее CEO, Артем Скрипник, модерировал панельную дискуссию на тему "Эпоха ШИ и других инноваций: влияние технологий на регулирование интеллектуальной собственности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

IT Ukraine GR Conference собрала представителей государства, бизнеса, юристов, финансистов, HR-специалистов и других экспертов для обсуждения актуальных вопросов ИТ-права и Government Relations. В ходе мероприятия участники обсудили пять ключевых направлений: интеграцию Украины в Единый цифровой рынок ЕС, цифровую трансформацию, эпоху искусственного интеллекта, налогообложение для ИТ-бизнеса, а также инвестиции и M&A в IT-секторе.

Панельная дискуссия под модерированием Артема Скрипника была посвящена вызовам в сфере защиты интеллектуальной собственности в условиях быстрого технологического развития. Среди основных тем обсуждения:

  • Воздействие искусственного интеллекта на авторские права и патентное право, вопросы регулирования интеллектуальной собственности.
  • Как защитить данные с помощью инструментов права интеллектуальной собственности
  • Новые подходы к регулированию интеллектуальной собственности в цифровую эру.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Искусственный интеллект