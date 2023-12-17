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Викликали паніку. Противники режиму РФ атакували позиції росіян у Бєлгородській області

Фото: російські партизани здійснили атаку в Бєлгородській області РФ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські партизани знищили взводний опорний пункт російських військ в Бєлгородській області Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки Міністерства оборони України та заяву Легіону "Свобода Росії".

"Противники кремлівського режиму здійснили атаку в Бєлгородській області", - повідомили в розвідці.

ГУР МО повідомило про факт бойових зіткнень поблизу населеного пункту Теребрено Бєлгородської області.
 
Внаслідок атаки, яку здійснили російські партизани в Бєлгородській області знищено взводний опорний пункт російських військ.
 
"Несподіваний напад на позиції підрозділів армії терористичної Росії викликав панічну реакцію серед особового складу місцевого гарнізону", - пояснили в ГУР.
 
Розвідка розповіла, що в наслідок атаки партизанів, за наказом командирів російських військ був відкритий хаотичний артилерійський вогонь по навколишніх селах.

Що кажуть бійці Легіону "Свобода Росії"

"Штурмові групи Легіону виконали всі поставлені завдання й успішно повернулися на територію України", - заявили в легіоні.

За їх словами, сьогодні, 17 грудня, штурмові загони Легіону "Свобода Росії" зайшли в Бєлгородську область РФ, знищили взводний опорний пункт російських військ неподалік Теребрено, виконали поставлені завдання і вже повернулися. 

Робота партизанів на території Росії та на окупованих територіях України

Партизани з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну ускладнюють життя окупантам. Спецоперації підпілля проходять як на окупованих територіях України, так і в самій Росії.

Ми повідомляли, що цього тижня бійці Легіону "Свобода Росії", які борються на боці України, знищили у Бєлгородській області ворожий комплекс дальньої візуальної розвідки "Муром-П".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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