Вызвали панику. Противники режима РФ атаковали позиции россиян в Белгородской области

"Противники кремлевского режима совершили атаку в Белгородской области", - сообщили в разведке.

ГУР МО сообщило о факте боевых столкновений вблизи населенного пункта Теребрено Белгородской области.



В результате атаки, которую совершили российские партизаны в Белгородской области уничтожен взводный опорный пункт российских войск.



"Неожиданное нападение на позиции подразделений армии террористической России вызвало паническую реакцию среди личного состава местного гарнизона", - пояснили в ГУР.



Разведка рассказала, что в следствие атаки партизан, по приказу командиров российских войск был открыт хаотичный артиллерийский огонь по окрестным селам.

Работа партизан на территории России и на оккупированных территориях Украины

Партизаны с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину усложняют жизнь оккупантам. Спецоперации подполья проходят как на оккупированных территориях Украины, так и в России.

Мы сообщали, что на этой неделе борющиеся на стороне Украины бойцы Легиона "Свобода России" уничтожили в Белгородской области вражеский комплекс дальней визуальной разведки "Муром-П".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.