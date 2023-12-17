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Вызвали панику. Противники режима РФ атаковали позиции россиян в Белгородской области

Фото: российские партизаны совершили атаку в Белгородской области РФ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские партизаны уничтожили взводный опорный пункт российских войск в Белгородской области Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Противники кремлевского режима совершили атаку в Белгородской области", - сообщили в разведке.

ГУР МО сообщило о факте боевых столкновений вблизи населенного пункта Теребрено Белгородской области.
 
В результате атаки, которую совершили российские партизаны в Белгородской области уничтожен взводный опорный пункт российских войск.
 
"Неожиданное нападение на позиции подразделений армии террористической России вызвало паническую реакцию среди личного состава местного гарнизона", - пояснили в ГУР.
 
Разведка рассказала, что в следствие атаки партизан, по приказу командиров российских войск был открыт хаотичный артиллерийский огонь по окрестным селам.

Работа партизан на территории России и на оккупированных территориях Украины

Партизаны с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину усложняют жизнь оккупантам. Спецоперации подполья проходят как на оккупированных территориях Украины, так и в России.

Мы сообщали, что на этой неделе борющиеся на стороне Украины бойцы Легиона "Свобода России" уничтожили в Белгородской области вражеский комплекс дальней визуальной разведки "Муром-П".

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