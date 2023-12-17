Вызвали панику. Противники режима РФ атаковали позиции россиян в Белгородской области

Российские партизаны уничтожили взводный опорный пункт российских войск в Белгородской области Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
"Противники кремлевского режима совершили атаку в Белгородской области", - сообщили в разведке.
ГУР МО сообщило о факте боевых столкновений вблизи населенного пункта Теребрено Белгородской области.
В результате атаки, которую совершили российские партизаны в Белгородской области уничтожен взводный опорный пункт российских войск.
"Неожиданное нападение на позиции подразделений армии террористической России вызвало паническую реакцию среди личного состава местного гарнизона", - пояснили в ГУР.
Разведка рассказала, что в следствие атаки партизан, по приказу командиров российских войск был открыт хаотичный артиллерийский огонь по окрестным селам.
Партизаны с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину усложняют жизнь оккупантам. Спецоперации подполья проходят как на оккупированных территориях Украины, так и в России.
Мы сообщали, что на этой неделе борющиеся на стороне Украины бойцы Легиона "Свобода России" уничтожили в Белгородской области вражеский комплекс дальней визуальной разведки "Муром-П".
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