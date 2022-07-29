UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Википедия "украинизировала" англоязычную страницу Одессы

Фото: Википедия "украинизировала" англоязычную страницу Одессы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Англоязычная версия Википедии изменила написание города Одесса. Онлайн-энциклопедия называет это важным шагом для "деколонизации украинских топонимов".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам украинского редактора Википедии Антона Обожина, решение переименовать статью об Одессе является важным, поскольку англоязычная Википедия - один из самых популярных сайтов в мире.

"Только с начала 2022 года статью об Одессе пересмотрели более 1,3 миллиона раз. Многие источники информации, такие как СМИ или другие базы знаний, также опираются на Википедию", - заявил Обожин.

Также редактор вспомнил, когда в позапрошлом году было изменено написание Kyiv с Kiev.

"Такие изменения являются проявлением того, что восприятия обществом и СМИ англоязычных стран начинает меняться, ведь без этого сообщество английской Википедии не решилось бы на такой шаг", - добавляет Обожин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаВикипедия