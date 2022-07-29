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Википедия "украинизировала" англоязычную страницу Одессы

Новина українською →
Пятница 29 июля 2022 16:00
Википедия "украинизировала" англоязычную страницу Одессы Фото: Википедия "украинизировала" англоязычную страницу Одессы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Англоязычная версия Википедии изменила написание города Одесса. Онлайн-энциклопедия называет это важным шагом для "деколонизации украинских топонимов".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам украинского редактора Википедии Антона Обожина, решение переименовать статью об Одессе является важным, поскольку англоязычная Википедия - один из самых популярных сайтов в мире.

"Только с начала 2022 года статью об Одессе пересмотрели более 1,3 миллиона раз. Многие источники информации, такие как СМИ или другие базы знаний, также опираются на Википедию", - заявил Обожин.

Также редактор вспомнил, когда в позапрошлом году было изменено написание Kyiv с Kiev.

"Такие изменения являются проявлением того, что восприятия обществом и СМИ англоязычных стран начинает меняться, ведь без этого сообщество английской Википедии не решилось бы на такой шаг", - добавляет Обожин.

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