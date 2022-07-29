Вікіпедія "українізувала" англомовну сторінку Одеси
Англомовна версія Вікіпедії змінила написання міста Одеса. Онлайн-енциклопедія називає це важливим кроком для "деколонізації українських топонімів".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.
За словами українського редактора Вікіпедії Антона Обожина, рішення перейменувати статтю про Одесу є важливим, оскільки англомовна Вікіпедія - один із найпопулярніших сайтів у світі.
"Тільки з початку 2022 року статтю про Одесу переглянули понад 1,3 мільйона разів. Багато джерел інформації, таких як ЗМІ або інші бази знань, також спираються на Вікіпедію", - заявив Обожин.
Також редактор пригадав, коли позаминулого року було змінено написання Kyiv з Kiev.
"Такі зміни є проявом того, що сприйняття України суспільством та ЗМІ англомовних країн починає змінюватися, адже без цього спільнота англійської Вікіпедії не наважилося б на такий крок", - додає Обожин.
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