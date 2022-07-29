ua ru
Пт, 29 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вікіпедія "українізувала" англомовну сторінку Одеси

Новость на русском →
П'ятниця 29 липня 2022 16:00
Вікіпедія "українізувала" англомовну сторінку Одеси Фото: Вікіпедія "українізувала" англомовну сторінку Одеси (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Англомовна версія Вікіпедії змінила написання міста Одеса. Онлайн-енциклопедія називає це важливим кроком для "деколонізації українських топонімів".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами українського редактора Вікіпедії Антона Обожина, рішення перейменувати статтю про Одесу є важливим, оскільки англомовна Вікіпедія - один із найпопулярніших сайтів у світі.

"Тільки з початку 2022 року статтю про Одесу переглянули понад 1,3 мільйона разів. Багато джерел інформації, таких як ЗМІ або інші бази знань, також спираються на Вікіпедію", - заявив Обожин.

Також редактор пригадав, коли позаминулого року було змінено написання Kyiv з Kiev.

"Такі зміни є проявом того, що сприйняття України суспільством та ЗМІ англомовних країн починає змінюватися, адже без цього спільнота англійської Вікіпедії не наважилося б на такий крок", - додає Обожин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Википедия
NEWS
Комунальні тарифи під час війни зростати не будуть. Рада встановила мораторій
Комунальні тарифи під час війни зростати не будуть. Рада встановила мораторій
DAILY
Уроки під звуки сирени. Яким буде навчання в школах і вишах в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Уроки під звуки сирени. Яким буде навчання в школах і вишах в Україні