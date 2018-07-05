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Вікіпедія припинила роботу на чотирьох європейських мовах

НовиниСуспільство    05.07.2018 - 07:28
Иллюстрационное фото: Вікіпедія
Иллюстрационное фото: Вікіпедія

"Вікіпедія" не працює на італійській, польській та латиськiй мовах

Відкрита інтернет-енциклопедія "Вікіпедія" 4 червня в знак протесту призупинила роботу на чотирьох європейських мовах. Про це інформує DW.

Енциклопедія перестала працювати польською, італійською, іспанською та латиською мовами. "Вікіпедія" таким чином привертає увагу європейців до голосування за директивою про авторське право в інтернеті.

"Замість того, щоб оновити закони про авторські права в Європі та сприяти участі всіх громадян в інформаційному суспільстві, директива передбачає зворотне - ставить під загрозу свободу спілкування онлайн, і обмежує доступ до інтернету, створюючи нові перешкоди і фільтри", - йдеться в повідомленні, спливаючому при спробі зайти на зазначені мовні сегменти порталу

Автори повідомлення вважають, що прийняття закону зашкодить роботі "Вікіпедії" і ускладнить обмін новинами у соцмережах або доступ до них через пошукові системи.

"Найбільші питання викликають статті 11 і 13 директиви. Перша зобов'язує новинні агрегатори вводити "податок на посилання", тобто оплачувати копіювання фрагментів журналістських матеріалів. Друга - наділяє інтернет-платформи відповідальністю за порушення авторських прав їх користувачами. На думку експертів, це неминуче підштовхне сайти до попередньої фільтрації всього завантажуваного контенту", - пише видання.

На думку критиків, перевірка кожної публікації на дотримання авторських прав фізично неможлива. Також зазначається, що впровадження автоматичної системи перевірки займе занадто багато часу.

Нагадаємо, в Тегерані можуть заблокувати поставки нафти в Перській затоці.

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Теги публікації: Википедия, протест  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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