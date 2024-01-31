Вік, стаж та сума виплат. Як вийти на пенсію в Україні

Умови щодо виходу на пенсію в Україні змінилися з нового року. Відтепер при досягненні пенсійного віку громадянам потрібно мати більше страхового стажу або працювати доведеться довше. При цьому в 2024 році заплановано кілька етапів підвищення виплат.

При підготовці матеріалу використовувалися публікації порталу Пенсійного фонду України, закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", закон про Державний бюджет України на 2024 рік, повідомлення пресслужби Міністерства соціальної політики.

Докладніше про правила призначення пенсії, скільки потрібно стажу та коли зростуть пенсійні виплати, – в матеріалі РБК-Україна нижче.

В якому віці виходять на пенсію в Україні

До 2018 року українці виходили на пенсію у різному віці залежно від статі. Пенсійний вік для чоловіків становив 60 років, а жінки могли розраховувати на пенсію з 55 років. Надалі пенсійний вік жінок поступово збільшувався, та до 2021 року зрівнявся з чоловічим – 60 років.

Проте не всім громадянам можуть призначити пенсію при досягненні 60-річчя. Законом встановлено, що людина може вийти на пенсію також в 63 або 65 років. Все залежатиме від наявності страхового стажу.

Що таке страховий стаж

Саме цей показник є визначним для призначення пенсії за віком. Страховий стаж – період, протягом якого людина працювала, а роботодавець сплачував страхові внески за неї.

У чинному законодавстві йдеться, що для нарахування пенсії до страхового стажу включаються періоди, за які щомісяця сплачувалися внески в сумі не менше мінімальної.

До прикладу, в 2024 році мінімальний страховий внесок складає 1562 грн – 22% від суми мінімальної заробітної плати (7100 грн).

Скільки стажу потрібно для призначення пенсії

Кожного року вимоги щодо наявності необхідного страхового стажу змінюються – він збільшується на 12 місяців. Якщо в 2018-му для виходу на пенсію в 60 вистачало 25 років стажу, то до 2028-го буде необхідно вже 35 років.

З 1 січня 2024 відбулися чергові зміни в умовах виходу на пенсію за віком залежно від стажу:

після досягнення 60 років – не менше 31 року страхового стажу

страхового стажу після досягнення 63 років – не менше 21 року

Тобто якщо людина, якій виповнилося 60 років у 2024 році, має менш як 31 рік страхового стажу, вона не отримуватиме пенсійні виплати. В такому випадку їй можуть призначити пенсію при досягненні 63 років у 2027-му, але якщо страхового стажу в неї буде понад 24 роки.

Втім за наявності 40 років страхового стажу в 2028 році пенсію призначатимуть незалежно від віку.

Фото: стаж впливає на вік виходу на пенсію (Віталій Носач, РБК-Україна)

Якщо стажу не вистачає

У випадку коли кількість років страхового стажу в особи становить 15 років і більше, вона має право на пенсію за віком лише при досягненні 65 років. Така норма діє з 2019 року і не змінюватиметься принаймні до 2028-го.

Якщо стажу менш як 15 років, особа отримуватиме соціальну допомогу від держави, коли їй виповниться 65. Розмір соцдопомоги дорівнює сумі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 2361 грн у 2024-му.

Як докупити страховий стаж

Якщо при досягненні 60 років особі не вистачатиме страхового стажу, його можна докупити в необхідній кількості для виходу на пенсію. Цей механізм також підійде, щоб збільшити розмір майбутньої пенсії.

Для цього необхідно укласти договір з Пенсійним фондом. За його умовами можливо самостійно визначити тривалість, періодичність та розмір страхових внесків.

Страхові внески мають право робити як працевлаштовані (застраховані) особи, так і не працюючі. Для останніх при сплаті внеску збільшуватиметься страховий страх, а у працюючих зросте сума заробітку для обчислення пенсії.

Сплачувати внески можна не лише за себе, але й на користь третіх осіб, якщо в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (РЗО) є інформація про особу, на користь якої планується сплата таких внесків, і ця людина не є пенсіонером.

Як визначається розмір пенсії

Сума пенсії обчислюється органами ПФУ індивідуально для кожної особи залежно від розміру заробітної плати та наявності страхового стажу.

Страховий стаж, набутий після 1 січня 2004, обчислюється за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. За періоди роботи до 2004 – на підставі трудової книжки та інших документів про стаж.

Розрахувати приблизну суму пенсії можна в особистому кабінеті на порталі ПФУ в розділі "Пенсійний калькулятор".

Фото: Пенсійний калькулятор на порталі ПФУ (facebook.com/pfu.gov.ua)

При досягненні особою 60 років та наявності необхідного стажу пенсію можуть призначити автоматично з дня наступного за днем народження, якщо в РЗО є відомості про стаж, набутий до 2004 року. Для цього роботодавець чи застрахована особа мали подати у ПФУ для оцифрування трудову книжку чи інші документи про стаж.

Якщо зазначеної інформації немає, особі треба звернутися в органи ПФУ самостійно. Також можна подати заяву на пенсію зі всіма необхідними документами онлайн на порталі Пенсійного фонду. Вхід в особистий кабінет здійснюється за допомогою електронного підпису КЕП.

Кому можуть призначити пенсію раніше 60 років

Окремим категоріям громадян можуть призначатись пенсії за віком до досягнення 60 років:

пільгові умови – особам, які працювали на роботах з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці та на інших роботах зі шкідливими та важкими умовами праці або в окремих галузях виробництва;

– особам, які працювали на роботах з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці та на інших роботах зі шкідливими та важкими умовами праці або в окремих галузях виробництва; дострокові – особам, які мають особливий статус, зокрема багатодітним матерям та матерям дітей з інвалідністю з дитинства, учасникам бойових дій та членам сімей загиблих, громадянам, звільненим з роботи, яким на час звільнення залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку;

– особам, які мають особливий статус, зокрема багатодітним матерям та матерям дітей з інвалідністю з дитинства, учасникам бойових дій та членам сімей загиблих, громадянам, звільненим з роботи, яким на час звільнення залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку; зменшення пенсійного віку – учасникам ліквідації та постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Якими будуть пенсії в 2024 році

Цьогоріч заплановано кілька етапів підвищення пенсій. Перший з них відбувся в січні 2024 зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

Пенсійні виплати зросли для осіб, що досягли пенсійного віку та мають повний страховий стаж 30/35 років для жінок та чоловіків відповідно. Цим категоріям пенсії розраховують на підставі розміру мінімальної зарплати. Мінімальна пенсія за віком встановлюється в розмірі 40% мінімальної заробітної плати. З 1 січня – це 2840 грн (раніше 2680 грн).

Щодо збільшення прожиткового мінімуму в 2024 році, для непрацездатних осіб, до яких належать пенсіонери, з 1 січня він збільшився з 2093 грн до 2361 грн – це мінімальна пенсія. Відповідно розміри максимальної пенсії теж зросли з 20930 грн до 23610 грн.

Фото: розмір пенсій в 2024 році збільшиться (Віталій Носач, РБК-Україна)

Проте збільшені пенсії після зростання прожиткового мінімуму українці зможуть отримати навесні разом з індексацію, як зазначено в законі про Держбюджет 2024.

Загадана вище індексація – другий етап підвищення, який має відбутися в березні. Розмір індексації залежить від рівня інфляції та величини зарплат торік та стане відомий в середині лютого, повідомила очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович.

Наступний етап також пов'язаний зі зростанням розмір мінімальної заробітної плати. В Державному бюджеті 2024 зазначено, що з квітня мінімалка має зрости до 8000 грн. Таким чином, особи пенсійного віку з повним страховим стажем 30/35 років для жінок та чоловіків отримуватимуть мінімальну пенсію 3200 грн (40% від мінімальної зарплати).

Також варто зазначити, що пенсіонерам виплачують індивідуальні надбавки до основної суми пенсії за понаднормовий стаж чи при досягненні віку 70, 75 та 80 років.