Возраст, стаж и сумма выплат. Как выйти на пенсию в Украине

Условия выхода на пенсию в Украине изменились с нового года. Теперь при достижении пенсионного возраста гражданам нужно иметь больше страхового стажа или работать придется дольше. При этом в 2024 году запланировано несколько этапов повышения выплат.

При подготовке материала использовались публикации портала Пенсионного фонда Украины, закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", закон о Государственном бюджете Украины на 2024 год, сообщение пресс-службы Министерства социальной политики.

Более подробно о правилах назначения пенсии, сколько нужно стажа и когда вырастут пенсионные выплаты, – в материале РБК-Украина ниже.

В каком возрасте выходят на пенсию в Украине

До 2018 года украинцы выходили на пенсию в разном возрасте в зависимости от пола. Пенсионный возраст для мужчин составлял 60 лет, а женщины могли рассчитывать на пенсию с 55 лет. В дальнейшем пенсионный возраст женщин постепенно увеличивался, и к 2021 году сравнялся с мужским – 60 лет.

Однако не всем гражданам могут назначить пенсию по достижении 60-летия. Законом установлено, что человек может выйти на пенсию также в 63 или 65 лет. Все будет зависеть от наличия страхового стажа.

Что такое страховой стаж

Именно этот показатель является определяющим для назначения пенсии по возрасту. Страховой стаж – период, в течение которого человек работал, а работодатель платил страховые взносы за него.

В действующем законодательстве говорится, что для начисления пенсии в страховой стаж включаются периоды, за которые ежемесячно уплачивались взносы в сумме не менее минимальной.

К примеру, в 2024 году минимальный страховой взнос составляет 1562 грн – 22% от суммы минимальной заработной платы (7100 грн).

Сколько стажа нужно для назначения пенсии

Каждый год требования о наличии необходимого страхового стажа меняются – он увеличивается на 12 месяцев. Если в 2018-м для выхода на пенсию в 60 хватало 25 лет стажа, то к 2028-му потребуется уже 35 лет.

С 1 января 2024 произошли очередные изменения в условиях выхода на пенсию по возрасту в зависимости от стажа:

при достижении 60 лет – не менее 31 года страхового стажа

страхового стажа при достижении 63 лет – не менее 21 года

Если человек, которому исполнилось 60 лет в 2024 году, имеет менее 31 года страхового стажа, он не будет получать пенсионные выплаты. В таком случае ему могут назначить пенсию при достижении 63 лет в 2027 году, но если страхового стажа у него будет больше 24 лет.

Однако при наличии 40 лет страхового стажа в 2028 году пенсию будут назначать независимо от возраста.

Фото: стаж влияет на возраст выхода на пенсию (Виталий Носач, РБК-Украина)

Если стажа не хватает

В случае когда количество лет страхового стажа у человека составляет 15 лет и больше, он имеет право на пенсию по возрасту только при достижении 65 лет. Данная норма действует с 2019 года и не будет меняться, по крайней мере, до 2028-го.

Если стажа менее 15 лет, лицо будет получать социальную помощь от государства, когда ему исполнится 65. Размер соцпомощи равен сумме прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 2361 грн в 2024 году.

Как докупить страховой стаж

Если при достижении 60 лет человеку не хватит страхового стажа, его можно докупить в необходимом количестве для выхода на пенсию. Этот механизм также подойдет для увеличения размера будущей пенсии.

Для этого необходимо заключить договор с Пенсионным фондом. По его условиям возможно самостоятельно определить продолжительность, периодичность и размер страховых взносов.

Страховые взносы имеют право вносить как трудоустроенные (застрахованные) лица, так и не работающие. Для последних при уплате взноса будет увеличиваться страховой страх, а у работающих возрастет сумма заработка для исчисления пенсии.

Уплачивать взносы можно не только за себя, но и в пользу третьих лиц, если в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования (РЗО) есть информация о лице, в пользу которого планируется уплата таких взносов, и этот человек не является пенсионером.

Как определяется размер пенсии

Сумма пенсии рассчитывается органами ПФУ индивидуально для каждого гражданина в зависимости от размера заработной платы и страхового стажа.

Страховой стаж, приобретенный после 1 января 2004, исчисляется по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. За периоды работы до 2004 – на основании трудовой книжки и других документов о стаже.

Рассчитать приблизительную сумму пенсии можно в личном кабинете на портале ПФУ в разделе "Пенсионный калькулятор".

Фото: Пенсионный калькулятор на портале ПФУ (facebook.com/pfu.gov.ua)

При достижении лицом 60 лет и наличии необходимого стажа пенсию могут назначить автоматически со дня следующего за днем рождения, если в РЗО есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года. Для этого работодатель или застрахованное лицо должны были подать в ПФУ для оцифровки трудовую книжку или другие документы о стаже.

Если указанной информации нет, человеку следует обратиться в органы ПФУ самостоятельно. Также можно подать заявление на пенсию со всеми необходимыми документами онлайн на портале Пенсионного фонда. Вход в личный кабинет осуществляется с помощью электронной подписи КЭП.

Кому могут назначить пенсию раньше 60 лет

Отдельным категориям граждан могут назначаться пенсии по возрасту до достижения 60 лет:

льготные условия – лицам, работавшим на предприятиях с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда и других работах с вредными и тяжелыми условиями труда или в отдельных отраслях производства;

– лицам, работавшим на предприятиях с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда и других работах с вредными и тяжелыми условиями труда или в отдельных отраслях производства; досрочные – лицам, имеющим особый статус, в частности многодетным матерям и матерям детей с инвалидностью с детства, участникам боевых действий и членам семей погибших, гражданам, уволенным с работы, которым на время увольнения осталось не более полутора лет до достижения пенсионного возраста;

– лицам, имеющим особый статус, в частности многодетным матерям и матерям детей с инвалидностью с детства, участникам боевых действий и членам семей погибших, гражданам, уволенным с работы, которым на время увольнения осталось не более полутора лет до достижения пенсионного возраста; уменьшение пенсионного возраста – участникам ликвидации и пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Какими будут пенсии в 2024 году

В этом году запланировано несколько этапов повышения пенсий. Первый из них состоялся в январе 2024 с увеличением размера минимальной заработной платы и прожиточного минимума.

Пенсионные выплаты выросли для лиц, достигших пенсионного возраста и имеющих полный страховой стаж 30/35 лет для женщин и мужчин соответственно. Этим категориям пенсии рассчитывают из размера минимальной зарплаты. Минимальная пенсия по возрасту устанавливается в размере 40% от минимальной заработной платы. С 1 января – это 2840 грн (ранее 2680 грн).

Относительно увеличения прожиточного минимума в 2024 году, для нетрудоспособных лиц, к которым относятся пенсионеры, с 1 января он увеличился с 2093 до 2361 грн – это минимальная пенсия. Соответственно размеры максимальной пенсии тоже выросли с 20930 грн до 23610 грн.

Фото: размер пенсий в 2024 году увеличится (Виталий Носач, РБК-Украина)

Однако увеличенные пенсии после роста прожиточного минимума украинцы смогут получить весной вместе с индексацией, как указано в законе о Госбюджете 2024.

Индексация – второй этап повышения, который должен состояться в марте. Размер индексации зависит от уровня инфляции и величины зарплат в прошлом году и станет известен в середине февраля, сообщила глава Минсоцполитики Оксана Жолнович.

Следующий этап также связан с ростом размера минимальной заработной платы. В Государственном бюджете 2024 указано, что с апреля минималка должна вырасти до 8000 грн. Таким образом, лица пенсионного возраста с полным страховым стажем 30/35 лет для женщин и мужчин будут получать минимальную пенсию 3200 грн (40% от минимальной зарплаты).

Также следует отметить, что пенсионерам положены индивидуальные надбавки к основной сумме пенсии за сверхурочный стаж или при достижении 70, 75 и 80 лет.