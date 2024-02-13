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Вік для служби в російській армії підвищать до 65-70 років, - британська розвідка

Фото: жителі Росії служитимуть Путіну до смерті (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія пропонує законопроект про підвищення віку військовослужбовців за контрактом, у тому числі призваних до червня 2023 року, до 65 років та до 70 років для офіцерів. Фактично служитимуть до смерті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, це суттєво підвищить нинішню вікову межу (51 рік) для неофіцерів і, ймовірно, продовжить термін контракту.

За даними сайту World Data, довоєнна тривалість життя російських чоловіків у 2021 році становила 64,2 роки. Таким чином, цей захід дає цим військовослужбовцям фактично довічний контракт.

"Хоча цей захід, ймовірно, зменшить необхідність додаткової мобілізації, збільшення числа військовослужбовців старше 51 року навряд чи підвищить бойову ефективність Росії, особливо в активних атаках", - зазначають у Міноборони Британії.

Втрати у популярній серед жителів Росії війні

За оцінками ЦРУ, російська армія з початку вторгнення в Україну втратила вбитими та пораненими близько 315 тисяч людей. При цьому знищено дві третини танкових запасів Москви.

За даними "Левада-центру", підтримка мешканцями Росії війни залишається стабільно високою з лютого 2022 року. У січні 2024 року більшість опитаних (77%) підтримують війну проти України, не підтримують – 16% респондентів.

Також у жителів Росії зберігається і впевненість у тому, що проти України триватиме довго. Так, майже половина опитаних (45%) вважають, що військові дії триватимуть більше року, ще 23% припускають, що від півроку до року.

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Війна Росії проти України