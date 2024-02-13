Возраст для службы в российской армии повысят до 65-70 лет, - британская разведка

Как отмечается в сводке, это существенно повысит нынешний возрастной предел (51 год) для неофицеров и, вероятно, продлит срок контракта.

По данным сайта World Data, довоенная продолжительность жизни российских мужчин в 2021 году составляла 64,2 года. Таким образом, данная мера дает этим военнослужащим фактически пожизненный контракт.

"Хотя эта мера, вероятно, уменьшит необходимость в дополнительной мобилизации, увеличение числа военнослужащих старше 51 года вряд ли повысит боевую эффективность России, особенно в активных атаках", - отмечают в Минобороны Британии.

Потери в популярной среди жителей России войне

По оценкам ЦРУ, российская армия с начала вторжения в Украину потеряла убитыми и ранеными около 315 тысяч человек. При этом уничтожено две трети танковых запасов Москвы.

По данным "Левада-центра", поддержка жителями России войны остается стабильно высокой с февраля 2022 года. В январе 2024 года большинство опрошенных (77%) поддерживает войну против Украины, не поддерживают - 16% респондентов.

Также у жителей России сохраняется и уверенность в том, что против Украины будет длиться долго. Так почти половина опрошенных (45%) считают, что военные действия продлятся больше года, еще 23% предполагают, что от полугода до года.