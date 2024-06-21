Вік не має значення. 6 найстарших гравців на Євро за всю історію

Днями на Євро-2024 було побито рекорд. У матчі Португалія - Чехія на поле вийшов найстарший гравець за всю історію континентальної першості.

Про найбільш вікових гравців на турнірі читайте в матеріалі РБК-Україна .

Кеплер Феррейра (Пепе)

Наразі найбільш віковим гравцем за всю історію Євро є португальський захисник Пепе. Футболіст вийшов на поле у віці 41 року та 113 днів.

Вперше гравця бразильського походження викликали до збірної Португалії у 2007 році, одразу як той отримав громадянство.

Він допомагав команді на Євро-2008 та Євро-2012, а також на Чемпіонатах світу у 2010-му та 2014-му. А у 2016 році Пепе став володарем першого в історії своєї збірної титулу континентальних чемпіонів.

Кеплер Феррейра (фото: instagram.com/official_pepe)

Габор Кірай

До цього турніру рекорд найдосвідченішого гравця належав екс-голкіперу збірної Угорщини Габору Кіраю. Воротар зіграв на Євро-2016 у віці 40 років і 74 дні в матчі проти Австрії, де ворота "голкіпера в штанях" лишилися "сухими".

Габор Кірай (фото: facebook.com/herthabsc)

Константінос Халкіас

Ще одним віковим гравцем був представник Греції на Євро-2012 Константінос Халкіас. Голкіпер захищав ворота своєї збірної на турнірі у віці 38 років та 12 днів. Був найстаршим футболістом серед усіх гравців команд, заявлених на тодішньому турнірі.

"Костас" брав участь у матчі-відкритті у 2012 році, де греки зустрілися з поляками, та відіграв усі 90 хвилин. Проте вже у матчі з чехами він отримав травму, зігравши 23 хвилини. Це був останній матч Константіноса.

Константінос Халікас (фото: portsmouth.co.uk)

Івіца Вастіч

Австрійський футболіст хорватського походження зіграв на Євро-2008 у віці 38 років та 257 днів. Нападник вийшов на поле за 26 хвилин до кінця гри та забив у додатковому часі в ворота поляків, ставши найстаршим автором голу на європейському турнірі у 2008 році.

Івіца Вастіч (фото: Вікіпедія)

Антоніс Нікополідіс

Ще один представник збірної Греції посів почесне місце в цьому списку. Голкіпер вийшов на поле у віці 37 років, 5 місяців та 4 дні на матч проти Португалії у межах Євро-2008.

Розпочав грек свою кар'єру за збірну в 1997 році, а вже у 2004-му з командою здобув чемпіонство на Євро. Саме Антонісу надав перевагу головний тренер збірної Греції, а не Костасу Халкіасу, котрий того року підтримував команду на лавці запасних.

Антоніс Нікополідіс (фото: lifo.gr)

Лотар Маттеус

Гравець німецького походження вийшов на поле у віці 39 років та 91 день на Євро-2000.

Розпочалася його кар'єра за національну команду в 1980 році. Футболіст брав участь у п'яти Чемпіонатах світу (1982, 1986, 1990, 1994, 1998), що є найбільшою кількістю серед польових гравців. Окрім того, Маттеус є володарем титулу чемпіона Європи в 1980 році.

Лотар Маттеус (фото: dfb.de)