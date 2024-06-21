Возраст не имеет значения. 6 самых возрастных игроков на Евро за всю историю

На днях на Евро-2024 был побит рекорд. В матче Португалия - Чехия на поле вышел старейший игрок за всю историю континентального первенства.

О наиболее возрастных игроках на турнире читайте в материале РБК-Украина .

Кеплер Феррейра (Пепе)

Сейчас наиболее возрастным игроком за всю историю Евро является португальский защитник Пепе. Футболист вышел на поле в возрасте 41 года и 113 дней.

Впервые игрока бразильского происхождения вызвали в сборную Португалии в 2007 году, как только получил гражданство.

Он помогал команде на Евро-2008 и Евро-2012, а также на чемпионатах мира в 2010-м и 2014-м. А в 2016 году Пепе стал обладателем первого в истории своей сборной титула континентальных чемпионов.

Кеплер Феррейра (фото: instagram.com/official_pepe)

Габор Кирай

До этого турнира рекорд опытнейшего игрока принадлежал экс-голкиперу сборной Венгрии Габору Кираю. Вратарь сыграл на Евро-2016 в возрасте 40 лет и 74 дня в матче против Австрии, где ворота "голкипера в штанах" остались "сухими".

Габор Кирай (фото: facebook.com/herthabsc)

Константинос Халкиас

Еще одним возрастным игроком был представитель Греции на Евро-2012 Константинос Халкиас. Голкипер защищал ворота своей сборной на турнире в возрасте 38 лет и 12 дней. Он был самым старшим футболистом среди всех игроков команд, заявленных на турнире.

"Костас" принимал участие в матче-открытии в 2012 году, где греки встретились с поляками, и отыграл все 90 минут. Однако уже в матче с чехами получил травму, сыграв 23 минуты. Это был последний матч Константиноса.

Константинос Халикас (фото: portsmouth.co.uk)

Ивица Вастич

Австрийский футболист хорватского происхождения сыграл на Евро-2008 в возрасте 38 лет и 257 дней. Нападающий вышел на поле за 26 минут до конца игры и забил в дополнительное время в ворота поляков, став самым возрастным автором гола на европейском турнире в 2008 году.

Ивица Вастич (фото: Википедия)

Антонис Никополидис

Еще один представитель сборной Греции занял почетное место в этом списке. Голкипер вышел на поле в возрасте 37 лет, 5 месяцев и 4 дня на матч против Португалии в рамках Евро-2008.

Начал грек свою карьеру за сборную в 1997 году, а уже в 2004-м с командой завоевал чемпионство на Евро. Именно Антониса предпочел главный тренер сборной Греции, а не Костаса Халкиаса, который в том году поддерживал команду на скамейке запасных.

Антонис Никополидис (фото: lifo.gr)

Лотарь Маттеус

Игрок немецкого происхождения вышел на поле в возрасте 39 лет и 91-й день на Евро-2000.

Началась его карьера за национальную команду еще в 1980 году. Футболист участвовал в пяти Чемпионатах мира (1982, 1986, 1990, 1994, 1998) - это рекорд среди полевых игроков. Кроме того, Маттеус является обладателем титула чемпиона Европы в 1980 году.

Лотарь Маттеус (фото: dfb.de)