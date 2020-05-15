VII Международный налоговый форум "Юрпрактики" состоится online 23‒25 июня

Для предотвращения массового распространения коронавируса во всем мире были введены ограничения, которые негативно сказались на работе малого, среднего и крупного бизнеса

В частности, в Украине из-за коронавируса потеряли работу более 200 000 работников. По этой причине парламентарии уже успели принять ряд законов, предусматривающих налоговые преференции для украинских предпринимателей. Налоговая служба, в свою очередь, в этот "карантинный" период претерпела системные и достаточно громкие кадровые изменения.

После окончания карантина украинским предпринимателям, юристам, бухгалтерам и аудиторам самое время собраться в профессиональном кругу, чтобы обсудить как новое законодательство, так и его применение. Это произойдет совсем скоро — 23, 24 и 25 июня на VII Международном налоговом форуме от "Юридической практики".

Форум запланирован в формате online

Мероприятие получило аккредитацию Национальной ассоциации адвокатов Украины (8 баллов).

Условия участия в Форуме и получения зачетных баллов указаны на странице мероприятия: https://pravo.ua/event/tax2020/

Баллы начисляются только в случае предварительной регистрации адвоката на сайте Центра аккредитации НААУ (http://cpd.hsa.org.ua/). Общее количество зачетных баллов — 8. При несоблюдении этих условий адвокатом — участником Форума адвокатские баллы начислены не будут. Издательство «Юридическая практика» не несет ответственности за несоблюдение данных условий.

Заметим, что в случае отмены ограничений на проведения массовых мероприятий в г. Киеве, формат мероприятия может быть изменен, о чем мы сообщим дополнительно

Дата проведения: 23–25 июня 2020 года

Организатор: газета "Юридическая практика"

Генеральный партнер: Юридическая группа EUCON

Экспертный партнер: MORIS

В фокусе Форума:

Налоговые вызовы для мира и Украины

Главные новеллы налогообложения в 2020 году

Самые громкие налоговые споры

Налоговый консалтинг и креатив в отчетности

Диджитализация налогообложения

Контакты:

Наталия Булко, оплата участия

(067) 238-83-08, n.bulko@pravo.ua

Марьяна Скорук, ивент-менеджер

(067) 292-38-72, m.skoruk@pravo.ua

Сергей Саченко, координатор Форума

(095) 301-85-83, sachenko@pravo.ua

Дарья Сваткова, по вопросам партнерства

(050) 419-00-49, d.svatkova@pravo.ua