VII Міжнародний податковий форум "Юрпрактики" відбудеться online 23‒25 червня

Для запобігання масовому поширенню коронавірусу в усьому світі було запроваджено обмеження, які негативно позначилися на роботі малого, середнього та великого бізнесу
Зокрема, в Україні через коронавірус втратили роботу понад 200 тисяч працівників. З цієї причини парламентарії вже встигли прийняти низку законів, що передбачають податкові преференції для українських підприємців. Податкова служба, в свою чергу, в цей "карантинний" період зазнала системних і досить гучних кадрових змін.
Після закінчення карантину українським підприємцям, юристам, бухгалтерам і аудиторам саме час зібратися в професійному колі, щоб обговорити як нове законодавство, так і його застосування. Це відбудеться зовсім скоро ― 23, 24 та 25 червня на VII Міжнародному податковому форумі від "Юридичної практики".
Форум заплановано в форматі online
Захід пройшов акредитацію Національної асоціації адвокатів України (8 балів).
Умови участі у Форумі та отримання залікових балів вказано на сторінці заходу: https://pravo.ua/event/tax2020/
Бали нараховуються тільки за попередньої реєстрації адвоката на сайті Центру акредитації НААУ (http://cpd.hsa.org.ua/). Загальна кількість залікових балів ― 8. У разі недотримання цих умов адвокатом ― учасником Форуму адвокатські бали нараховано не буде. Видавництво "Юридична практика" не несе відповідальності за недотримання даних умов.
Зауважимо, що у разі відміни обмежень на проведення масових заходів у м. Києві, формат заходу може бути змінений, про що ми повідомимо додатково
Програма та реєстрація за посиланням: https://pravo.ua/event/tax2020/
Дата проведення: 22–25 червня 2020 року
Організатор: газета "Юридическая практика"
Генеральний партнер: Юридична група EUCON
Експертний партнер: MORIS
У фокусі Форуму:
Контакти:
Наталія Булко, оплата участі
(067) 238-83-08, n.bulko@pravo.ua
Мар'яна Скорук, івент-менеджер
(067) 292-38-72, m.skoruk@pravo.ua
Сергій Саченко, координатор Форуму
(095) 301-85-83, sachenko@pravo.ua
Дар'я Сваткова, з питань партнерства
(050) 419-00-49, d.svatkova@pravo.