Вихваляли Путіна та закликали відновити СРСР: затримані проросійські агітатори (фото)

Як зазначають у відомстві, зловмисники публічно виправдовували збройну агресію РФ та закликали до захоплення всієї території нашої держави.

"Для проведення інформаційних диверсій фігуранти створили десятки спеціалізованих профілів у відеохостингу YouTube та популярних соцмережах", - йдеться в повідомленні.

Діяли у різних регіонах

Так, у Києві викрили місцеву жительку, яка вихваляла Путіна та війну РФ проти України. Для поширення ворожої пропаганди вона зареєструвала анонімну сторінку в TikTok, де публікувала свої антиукраїнські дописи.

За даними слідства, переважну більшість аудиторії інтернет-ресурсу становили мешканці Росії.

У Миколаївській області затримано очільника підпільної організації "молода гвардія більшовиків-ленінців", діяльність якої дистанційно координувала російська розвідка.

За вказівкою окупантів їхні поплічники готували замовні публікації для підконтрольних Кремлю міжнародних інформагентств з метою популяризації проросійських настроїв та відновлення СРСР.

У Дніпропетровській області правоохоронці затримали YouTube-блогера, який співпрацював з командуванням Південного військового округу країни-агресора.

Від окупантів фігурант дистанційно отримував завдання на поширення провокаційних відеосюжетів про війну в Україні.

У замовних роликах їхній автор намагався дискредитувати Сили оборони та поширював фейки про ситуацію на фронті.

Також правоохоронці затримали у Харкові ще одного прихильника рашизму, який на власному YouTube-каналі вихваляв радянський режим та пропагував комуністичну символіку.

В СБУ уточнюють інформацію

За викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.