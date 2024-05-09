UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вихваляли Путіна та закликали відновити СРСР: затримані проросійські агітатори (фото)

Фото: СБУ затримала проросійських агітаторів (facebook com SecurSerUkraine.jpg)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохоронці нейтралізували чергову мережу проросійських пропагандистів, які діяли у різних регіонах України. Вони закликали до відродження СРСР та вихваляли диктатора Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як зазначають у відомстві, зловмисники публічно виправдовували збройну агресію РФ та закликали до захоплення всієї території нашої держави.

"Для проведення інформаційних диверсій фігуранти створили десятки спеціалізованих профілів у відеохостингу YouTube та популярних соцмережах", - йдеться в повідомленні.

Діяли у різних регіонах

Так, у Києві викрили місцеву жительку, яка вихваляла Путіна та війну РФ проти України. Для поширення ворожої пропаганди вона зареєструвала анонімну сторінку в TikTok, де публікувала свої антиукраїнські дописи.

За даними слідства, переважну більшість аудиторії інтернет-ресурсу становили мешканці Росії.

У Миколаївській області затримано очільника підпільної організації "молода гвардія більшовиків-ленінців", діяльність якої дистанційно координувала російська розвідка.

За вказівкою окупантів їхні поплічники готували замовні публікації для підконтрольних Кремлю міжнародних інформагентств з метою популяризації проросійських настроїв та відновлення СРСР.

У Дніпропетровській області правоохоронці затримали YouTube-блогера, який співпрацював з командуванням Південного військового округу країни-агресора.

Від окупантів фігурант дистанційно отримував завдання на поширення провокаційних відеосюжетів про війну в Україні.

У замовних роликах їхній автор намагався дискредитувати Сили оборони та поширював фейки про ситуацію на фронті.

Також правоохоронці затримали у Харкові ще одного прихильника рашизму, який на власному YouTube-каналі вихваляв радянський режим та пропагував комуністичну символіку.

В СБУ уточнюють інформацію

За викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

 Фото: затримання проросійських агітаторів та вилучені в них докази (t.me/SBUkr)

СБУ затримує агітаторів РФ

Нагадаємо, напередодні СБУ затримала 4 проросійських агітаторів, які діяли в різних регіонах України.

Перед цим повідомлялось, що правоохоронці затримали у різних регіонах України шість ворожих агітаторів, серед яких виявили блогерку з "медіа-пулу" Медведчука.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниВійна Росії проти України