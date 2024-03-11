Вихваляла Путіна та шпигувала для ФСБ у Вінницькій області: затримано дружину "ексрегіонала"

Правоохоронці затримали агентку ФСБ, яка виявилась дружиною "ексрегіонала". Жінка збирала інформацію про Сили оборони у Вінницькій області та виправдовувала збройну агресію РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
"Фігуранткою виявилась дружина колишнього функціонера Партії регіонів, який до 2015 року очолював місцеву райраду", - зазначили у відомстві.
За вказівкою російської спецслужби жінка намагалась виявити аеродроми з бойовими літаками та гелікоптерами ЗСУ, а також з’ясувати наявність ППО поблизу авіаційних об’єктів.
Крім того, агентка ФСБ цікавилась геолокаціями медзакладів, де лікуються українські захисники, та розвідувала маршрути руху військових ешелонів.
У разі отримання інформації, агресор планував використати її для підготовки ракетно-дронових ударів по регіону.
Однак правоохоронці своєчасно викрили російську агентку, а потім "покроково" задокументували її злочинну діяльність та затримали. Завдяки цьому вдалося запобігти ворожим ударам по стратегічній інфраструктурі на території області.
Також жінка з анонімного акаунту в "Однокласниках" закликала до підтримки Путіна та виправдовувала вторгнення російських військ в Україну.
За даними слідства, саме через свою антиукраїнську активність у забороненій соцмережі вона потрапила у поле зору ФСБ і була завербована.
Під час обшуків у помешканні затриманої вилучено мобільні телефони та планшет, які та використовувала для комунікації з російськими спецслужбами.
Правоохоронці повідомили фігурантці про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України. Наразі зловмисниця перебуває під вартою.
Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що СБУ затримала агента ФСБ, який готував екологічний теракт в Одеській області. За співпрацю із ворогом йому загрожує довічне ув'язнення.
Також ми розповідали про те, як працівники СБУ викрили подружжя агентів ФСБ, які готували ракетний удар для знеструмлення міста Львів.
Крім того, СБУ затримала зрадника, який ремонтував техніку РФ під час окупації Харківської області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.