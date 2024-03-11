Вихваляла Путіна та шпигувала для ФСБ у Вінницькій області: затримано дружину "ексрегіонала"

"Фігуранткою виявилась дружина колишнього функціонера Партії регіонів, який до 2015 року очолював місцеву райраду", - зазначили у відомстві.



За вказівкою російської спецслужби жінка намагалась виявити аеродроми з бойовими літаками та гелікоптерами ЗСУ, а також з’ясувати наявність ППО поблизу авіаційних об’єктів.



Крім того, агентка ФСБ цікавилась геолокаціями медзакладів, де лікуються українські захисники, та розвідувала маршрути руху військових ешелонів.



У разі отримання інформації, агресор планував використати її для підготовки ракетно-дронових ударів по регіону.



Однак правоохоронці своєчасно викрили російську агентку, а потім "покроково" задокументували її злочинну діяльність та затримали. Завдяки цьому вдалося запобігти ворожим ударам по стратегічній інфраструктурі на території області.

Підтримувала Путіна та виправдовувала війну РФ

Також жінка з анонімного акаунту в "Однокласниках" закликала до підтримки Путіна та виправдовувала вторгнення російських військ в Україну.

За даними слідства, саме через свою антиукраїнську активність у забороненій соцмережі вона потрапила у поле зору ФСБ і була завербована.

Під час обшуків у помешканні затриманої вилучено мобільні телефони та планшет, які та використовувала для комунікації з російськими спецслужбами.

Правоохоронці повідомили фігурантці про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України. Наразі зловмисниця перебуває під вартою.

Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.