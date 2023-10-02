Вихваляє Путіна та заперечує існування України: топ-менеджер "Роснафти" отримала підозру

СБУ повідомила про підозру колаборантці та топ-менеджеру "Роснафти" Тетяні Грабович, яка пише книги та пісні, в яких вихваляє російського диктатора Володимира Путіна та заперечує існування України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зазначається, що раніше Грабович мешкала у Вінниці і була помічницею колишнього нардепа-регіонала Сергія Ківалова. Але у 2014 році вона переїхала до Москви, де отримала громадянство РФ і влаштувалася до одного з департаментів нафтового монополіста країни-агресора.

Там вона відповідає за фінансування "Роснафтою" пропагандистських проєктів Кремля, які спрямовані на поширення фейків про Україну.

У своєму профілі в соцмережі Instagram з мільйоном підписників вона заперечувала існування України та постила привітання з нагоди фейкових "виборів" на тимчасово захоплених територіях.

До того ж, у грудні 2022 року Грабович презентувала свою псевдоісторичну книжку, в якій вона повторює кремлівські наративи про нібито відсутність Української державності.

Експертизи підтвердили, що ці "твори" спрямовані на підтримку збройної агресії РФ та "відбілювання" воєнних злочинів країни-агресора.

СБУ повідомила Грабович про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення дій, метою яких є насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади);

ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення умисних дій, метою яких є зміна меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України);

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 436 (розповсюдження матеріалів із закликами до агресивної війни);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (поширення матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році).

Нагадаємо, раніше прокремлівський блогер-мільйонник Юрій Подоляка отримав підозру. СБУ встановила, що він причетний до коригування ракетних ударів по Миколаєву.

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