Виходимо з того, що війна не закінчиться і у наступному році, - Притула

"Я не володію інформацією, якою, можливо, володіють наші спецслужби. Але таке внутрішнє відчуття є, що легше точно не буде. Я не бачу якихось об'єктивних причин, чому б вони відмовилися цього року від тої тактики, яку застосовували року минулого", - сказав Притула.

Також волонтер погодився з тим, що дедалі більший відсоток українців вважає, що війна набуває затяжного характеру.

"Немає підстав вважати, що це може закінчитися до кінця цього року. І я не хочу на себе брати зайву відповідальність якогось вангування на непотрібному місці. Проте робота нашого фонду планується з орієнтуванням на те, що і наступного року війна не закінчиться", - сказав Притула.

Повну версію інтервʼю з Сергієм Притулою можна буде подивитись завтра на Youtube-каналі РБК-Україна.

Закінчення війни в Україні

В Україні є чітка позиція щодо умов закінчення війни. Зокрема, за словами глави ГУР Кирила Буданова, завершенням війни в Україні буде повернення до кордонів 1991 року. Інакше, якщо не буде повернуто Крим чи Донбас, війна продовжуватиметься, доки всі ці території не повернуться під контроль України.

Раніше Володимир Зеленський озвучив умову для переговорів із Росією - вихід ЗСУ на кордони 1991 року.

При цьому прогнози Буданова навряд можна назвати оптимістичними. Нещодавно він висловив думку, що навіть після перемоги України у війні Росія захоче реваншу. Україна має мінімум 10 років на підготовку, саме стільки потрібно Кремлю, щоб відновитися у військовому плані.

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