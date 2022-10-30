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Вихід суден з зерном з морських портів України призупинено, - Міноборони Туреччини

Фото: вихід суден з продовольством з морських портів України призупинено (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Іван Носальський

Експорт українського продовольства через Чорне море тимчасово призупинено через рішення Росії вийти з зернової угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Туреччини у Twitter.

"Вихід суден з продовольством з портів України у зв'язку з призупиненням участі РФ у зерновій угоді поки що здійснюватись не буде", - сказано в повідомленні відомства.

Там також зазначають, що глава Міноборони Туреччини Хулусі Акар уже почав вести переговори з міжнародними партнерами для того, щоб врегулювати ситуацію навколо зернової угоди.

При цьому російський персонал продовжує перебувати у Спільному координаційному центрі (СКЦ) у Стамбулі. У портах міста й надалі проводитимуть огляд торговельних суден.

За даними Мінінфраструктури України, рух 218 суден, за допомогою яких мав проводитися експорт зерна, заблокований. Це пов'язано з тим, що українська сторона не отримала дозволів від СКЦ на вивіз продукції безпечними коридорами та проведення інспекцій.

У відомстві деталізували, що 95 завантажених суден уже вийшли з українських портів і чекають на інспекцію для відправки до кінцевого споживача, 101 судно чекає на інспекцію для входу в українські порти і ще 22 завантажені судна чекають виходу з українських портів.

Нагадаємо, у суботу, 29 жовтня, Росія заявила про свій вихід з зернової угоди нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою БПЛА".

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