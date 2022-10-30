Вихід суден з зерном з морських портів України призупинено, - Міноборони Туреччини

"Вихід суден з продовольством з портів України у зв'язку з призупиненням участі РФ у зерновій угоді поки що здійснюватись не буде", - сказано в повідомленні відомства.

Там також зазначають, що глава Міноборони Туреччини Хулусі Акар уже почав вести переговори з міжнародними партнерами для того, щоб врегулювати ситуацію навколо зернової угоди.

При цьому російський персонал продовжує перебувати у Спільному координаційному центрі (СКЦ) у Стамбулі. У портах міста й надалі проводитимуть огляд торговельних суден.

За даними Мінінфраструктури України, рух 218 суден, за допомогою яких мав проводитися експорт зерна, заблокований. Це пов'язано з тим, що українська сторона не отримала дозволів від СКЦ на вивіз продукції безпечними коридорами та проведення інспекцій.

У відомстві деталізували, що 95 завантажених суден уже вийшли з українських портів і чекають на інспекцію для відправки до кінцевого споживача, 101 судно чекає на інспекцію для входу в українські порти і ще 22 завантажені судна чекають виходу з українських портів.