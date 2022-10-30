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Выход судов с зерном из морских портов Украины приостановлен, - Минобороны Турции

Фото: выход судов с продовольствием из морских портов Украины приостановлен (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Иван Носальский

Экспорт украинского продовольствия через Черное море временно приостановлен из-за решения России выйти из зерновой сделки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Турции в Twitter.

"Выход судов с продовольствием из портов Украины в связи с приостановкой участия РФ в зерновой сделке пока осуществляться не будет", - сказано в сообщении ведомства.

Там также отмечают, что глава Минобороны Турции Хулуси Акар уже начал вести переговоры с международными партнерами для того, чтобы урегулировать ситуацию вокруг зерновой сделки.

При этом российский персонал продолжает находится в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле. В портах города будут и дальше проводить осмотр торговых судов.

По данным Мининфраструктуры Украины, движение 218 судов, при помощи которых должен был проводиться экспорт зерна, заблокировано. Это связано с тем, что украинская сторона не получила разрешений от СКЦ на вывоз продукции по безопасным коридорам и проведение инспекций.

В ведомстве детализировали, что 95 загруженных судов уже вышли из украинских портов и ожидают инспекцию для отправки к конечному потребителю, 101 судно ожидает инспекции для входа в украинские порты и еще 22 загруженных судна ждут выхода из украинских портов.

Напомним, в субботу, 29 октября, Россия заявила о своем выходе из зерновой сделки якобы из-за "атаки Украины на корабли Черноморского флота при помощи БПЛА".

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