Вихід Росії із "зернової угоди": У МВФ спрогнозували, як зміняться ціни
Ціни на зерно у світі, ймовірно, зростуть на 10-15% через те, що Росія вирішила вийти з "зернової угоди" минулого тижня.
Про це заявив головний економіст Міжнародного валютного фонду П'єр-Олів'є Гурінша, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
З його слів, "зернова угода" відіграла дуже важливу роль у забезпеченні достатніх поставок зерна з України, що послабило ціновий тиск на продовольство.
"Ми все ще оцінюємо, куди ми приземлимося, але можна припустити, що десь у межах 10-15% зростання цін на зерно - це розумна оцінка", - зазначив Гурінша.
Вихід Росії із "зернової угоди"
Нагадаємо, минулого тижня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що його країна припиняє свою участь у "зерновій угоді". Він почав виправдовувати такий крок тим, що умови Росії нібито не виконують.
"Зернова угода" дозволяла Україні експортувати зерно Чорним морем, але тепер цей шлях перевезення продовольства був закритий.
У відповідь на рішення країни-агресора президент Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити дію домовленостей без Росії. Він розповів, що Кабмін уже готує детальний план перевезень зерна.
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