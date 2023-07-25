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Вихід Росії із "зернової угоди": У МВФ спрогнозували, як зміняться ціни

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Вівторок 25 липня 2023 22:33
Вихід Росії із "зернової угоди": У МВФ спрогнозували, як зміняться ціни Фото: у МВФ спрогнозували, як зміняться ціни на зерно після виходу Росії із "зернової угоди" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ціни на зерно у світі, ймовірно, зростуть на 10-15% через те, що Росія вирішила вийти з "зернової угоди" минулого тижня.

Про це заявив головний економіст Міжнародного валютного фонду П'єр-Олів'є Гурінша, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

З його слів, "зернова угода" відіграла дуже важливу роль у забезпеченні достатніх поставок зерна з України, що послабило ціновий тиск на продовольство.

"Ми все ще оцінюємо, куди ми приземлимося, але можна припустити, що десь у межах 10-15% зростання цін на зерно - це розумна оцінка", - зазначив Гурінша.

Вихід Росії із "зернової угоди"

Нагадаємо, минулого тижня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що його країна припиняє свою участь у "зерновій угоді". Він почав виправдовувати такий крок тим, що умови Росії нібито не виконують.

"Зернова угода" дозволяла Україні експортувати зерно Чорним морем, але тепер цей шлях перевезення продовольства був закритий.

У відповідь на рішення країни-агресора президент Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити дію домовленостей без Росії. Він розповів, що Кабмін уже готує детальний план перевезень зерна.

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