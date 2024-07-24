Вихід Байдена з президентських перегонів. Що чекає на світові ринки та українську гривню

21 липня президент США Джо Байден офіційно оголосив про своє рішення зняти кандидатуру з президентських виборів 2024 року. Реакція фінансових ринків на це оголошення була неоднозначною.

З одного боку, це створило невизначеність на ринках. Голова департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександр Мартиненко, вважає, що збільшення шансів Дональда Трампа на перемогу погіршило оцінки того, як з часом змінюватиметься рівень цін на товари та послуги.

З іншого боку, деякі ринки заспокоїлися після оголошення. Тарас Козак, президент інвестиційної групи "УНІВЕР" розповідає, що 22 липня, в перший торговий день після цієї заяви, ніяких екстраординарних подій не відбулося. Якщо говорити про реальний вплив, який ми можемо спостерігати, то загальна тенденція припала на ріст криптовалюти, але потім швидко вирівнялись до попередніх показників.

Вихід Байдена з перегонів привніс додаткову невизначеність на світові фінансові ринки, які тепер змушені оцінювати наслідки потенційної перемоги Трампа і вплив його політики на економіку.

Замах на кандидата в президенти США Дональда Трампа, на думку інвесторів, значно підвищив його шанси перемогти на виборах, зазначає Олександр Мартиненко. Відповідно посилились очікування того, що нова президентська адміністрація може спричинити більшу інфляцію через зниження податків і підвищення тарифів на імпорт.

За словами співрозмовника РБК-Україна, очікування зниження ставок ФРС, уповільнення інфляції та стабільність економіки США підвищили оптимізм на ринках акцій. Обсяги роздрібних продажів у США перевершили очікування економістів.

Водночас відбувся відплив капіталів з акцій великих технологічних компаній у більш ризикові акції компаній з малою ринковою капіталізацією. Це спричинило тижневе зниження головних американських фондових індексів, таких як S&P 500 і Nasdaq Composite. Також постраждали європейські та глобальні індекси, зокрема Stoxx 600 та All-World FTSE.

Міжнародний консультант у сфері корпоративних фінансів Іван Компан розповідає, що ринки загалом реагують позитивно на події в США. Разом з тим, на український валютний ринок це ніяк не вплине.

"На курс гривні це ніяк не має вплинути, бо вона контрольовано-гнучка. Все залежить від закордонної допомоги наших союзників. Також нас чекають не зовсім прості часи, бо інфляція повернеться. А це впливає на можливу девальвацію гривні. Але враховуючи, що ринок контрольований національним банком, ніякої катастрофи не повинно бути", - вважає Іван Компан.