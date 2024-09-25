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"Виграв більше, ніж міг мріяти". Чемпіон світу завершив кар'єру в 31 рік

Фото: Рафаєль Варан (x.com/raphaelvarane)
Автор: Андрій Костенко

Переможець чемпіонату світу-2018 у складі збірної Франції Рафаель Варан оголосив про відхід з великого футболу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram гравця.

31-річний француз влітку перейшов з англійського "Манчестер Юнайтед" в італійський "Комо". Однак, у серпні отримав травму і вибув на тривалий термін, що навіть змусило клуб задуматися про розірвання контракту.

"Я ні про що не шкодую, не змінив би нічого. Я виграв більше, ніж міг навіть мріяти, але, залишаючи осторонь трофеї і досягнення, хочу сказати, що я пишаюся тим, що не зраджував своїм принципам, був щирим", – написав Варан у своїх соцмережах.

Він додав, що залишиться в "Комо", але більше не буде "використовувати бутси і щитки". Вочевидь, француз увійде до тренерського штабу Сеска Фабрегаса.

 

 

Хто такий Рафаель Варан

Вихованець французького "Ланса" провів на професіональному рівні 14 сезонів. Більшу частину кар'єри – 10 років грав у мадридському "Реалі" (2011-2021 рр.), з яким чотири рази переміг у Лізі чемпіонів.

Також у складі "вершкових" чотири рази виграв Клубний чемпіонат світу, тричі – Суперкубок УЄФА та "золото" Ла Ліги, один раз – Кубок Іспанії. Три роки провів у "Манчестер Юнайтед". З "червоними дияволами" здобув Кубок Англії, та Кубок англійської ліги.

У складі збірної Франції провів 93 матчі, забив 5 голів. Став чемпіоном світу у 2018 році, та віце-чемпіоном – у 2022-му.

 

Фото: Рафаель Варан з Кубком світу (instagram.com/raphaelvarane)

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