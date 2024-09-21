Зірка збірної України отримав важку травму в Європі: відомий лікар дав невтішний прогноз

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hospital Pass .

Українець вийшов у старті "грифонів" на матч 5-го туру Серії А. На старті другої половини він покинув поле на ношах.

У звичайному ігровому епізоді зіграв на випередження у власному штрафному. Паралельно хавбек втратив рівновагу та невдало приземлився на праву ногу. Гомілкостоп українця неприродно вивернувся, тож медичний штаб "Дженоа" миттєво з'явився на полі.

На думку спортивного лікаря Дмитра Бабелюка, травма Маліновського справді важка. Попередньо йдеться про розрив внутрішніх зв'язок гомілкостопу та розрив міжгомілкового синдесмозу. Також невелика ймовірність перелому. На українця чекатиме операція і мінімум 3 місяці поза футболом.

Хто такий Руслан Маліновський

Уродженець Житомира, кольори місцевого "Полісся" захищав на дитячо-юнацькому рівні. Згодом потрапив до системи донецького "Шахтаря", але пробився лише до третьої команди "гірників".

У сезоні 2013/14 заграв у складі першолігового "Севастополя". Потім віддав 2,5 роки луганській "Зорі", а посеред кампанії 2015/16 переїхав у бельгійський "Генк". У Лізі Жупіле провів 3,5 сезони та за 13,6 млн у євровалюті перейшов до "Аталанти" з Бергамо.

У лавах "Богині" загалом провів 143 матчі, в яких забив 30 м'ячів і віддав 28 результативних передач. Взимку 2023-го покинув бергамасків через конфлікт із керманичем команди Джан П'єро Гасперіні. Провів півроку за французький "Марсель", а потім перейшов у "Дженоа".