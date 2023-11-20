Виграти у Росії "війну дронів" можна у співпраці військових та цивільних, - керівник проекту "ОЧІ"

"Нам потрібні потужні та дорослі виробництва, які втілюють інновації, що забезпечать потреби виконання конкретних завдань, в першу чергу, враховуючи військову думку – з реальною експертизою військових, інженерів, цивільних фахівців. Це має бути синергія, а не монополія цивільних чи військових. Бо в випадку монополії цивільних технологій ми отримаємо провал на фронті через неврахування воєнних реалій. Якщо ж монополія буде у військових науковців, то матимемо або консервативні підходи (бо так звикли й крапка), чи навпаки – не втілені фантазії", - заявив він.

Дмітрієв зазначає, що в гонитві технологій переможе той, хто зможе бути на крок-два-три попереду ворога і зуміє масштабувати промислове виробництво дронів, забезпечити технічну та кадрову складові. Тому Україні потрібна достатня кількість саме якісних дронів.

"Ми можемо втратити тисячу неефективних дронів і нічого не отримати. А можемо десятками ефективних дронів досягти великих результатів. І це далеко не питання грошей і їхніх витрат. Це питання, щоб кількість переростала у якість. Війна РЕБів дуже впливає на еволюцію військового комплектування дронів, бо звичайні цивільні дрони в умовах перенасиченої радіоелектронної боротьби миттєво перетворюються на брухт. Якщо метою є потужний ефект, нам потрібні не тільки дрони-дрони-дрони, а постійне удосконалення – софтвер, хардвер, інженерні рішення тощо", - зазначає керівник проекту.

Ще одним завданням є масштабування виробництва саме тих дронів, які потрібні військовим. Адже зараз багато різновидів безпілотників виробляються вкрай малими партіями.

"Певні рішення та оцінку спроможності з фокусуванням на тому чи іншому виробництві має ухвалювати виключно військове керівництво - жорстко, конкретно, доказово. Бо саме військовим потім з цим жити та воювати. І саме тут полягає розв'язання питання промислового масштабування, а не нескінченних експериментів з новими моделями", - наголошує він.

Дмітрієв також підкреслює: розв’язана Росією війна довела, що старі стандарти НАТО і багато чинних протоколів вже не працюють, бо розраховані на інші військові дії. Тому зараз, по суті, здобуваються нові стандарти війни.

"Нові стандарти - це продукт безперервного процесу та випробування нових рішень. Тому всім кажу прямо: докладайте зусиль там, де ви вже набули досвіду, розвивайтесь, інтегруйтесь. І, будь ласка, не топчімо городи одне одного. Кожен має займатись своїм і спілкуватись з іншими колегами спільною зрозумілою для всіх мовою", - резюмував він.