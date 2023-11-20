Выиграть у России "войну дронов" можно в сотрудничестве военных и гражданских, - руководитель проекта "ОЧІ"

"Нам нужны мощные и взрослые производства, внедряющие инновации, которые обеспечат потребности выполнения конкретных задач, в первую очередь, учитывая военное мнение - с реальной экспертизой военных, инженеров, гражданских специалистов. Это должна быть синергия, а не монополия гражданских или военных. Потому что в случае монополии гражданских технологий мы получим провал на фронте из-за того, что не учтены военные реалии. Если монополия будет у военных ученых, то получим либо консервативные подходы (потому что так привыкли и точка), либо наоборот - не воплощенные фантазии", - заявил он.

Дмитриев отмечает, что в погоне технологий победит тот, кто сможет быть на шаг-два-три впереди врага и сумеет масштабировать промышленное производство дронов, обеспечить техническую и кадровую составляющие. Поэтому Украине нужно достаточное количество именно качественных дронов.

"Мы можем потерять тысячу неэффективных дронов и ничего не получить. А можем десятками эффективных дронов достичь больших результатов. И это далеко не вопрос денег и их трат. Это вопрос, чтобы количество перерастало в качество. Война РЭБов очень влияет на эволюцию военного комплектования дронов, так как обычные гражданские дроны в условиях перенасыщенной радиоэлектронной борьбы мгновенно превращаются в металлолом. Если целью является мощный эффект, нам нужны не только дроны-дроны-дроны, а постоянное усовершенствование – софт, хардвер, инженерные решения и т.д.", - отмечает руководитель проекта.

Еще одной задачей является масштабирование производства именно тех дронов, которые нужны военным. Ведь сейчас многие разновидности беспилотников производятся крайне малыми партиями.

"Определенные решения и оценку возможности с фокусированием на том или ином производстве должно принимать исключительно военное руководство - жестко, конкретно, доказательно. Потому что именно военным потом с этим жить и воевать. И именно в этом заключается решение вопроса промышленного масштабирования, а не бесконечных экспериментов с новыми моделями", - подчеркивает он.

Дмитриев также подчеркивает: развязанная Россией война доказала, что старые стандарты НАТО и многие действующие протоколы уже не работают, потому что рассчитаны на другие военные действия. Поэтому сейчас, в сущности, приобретаются новые стандарты войны.

"Новые стандарты - это продукт непрерывного процесса и испытания новых решений. Поэтому всем говорю прямо: прилагайте усилия там, где вы уже приобрели опыт, развивайтесь, интегрируйтесь. И, пожалуйста, не топчем огороды друг друга. Каждый должен заниматься своим и общаться с другими коллегами на общем понятном для всех языке", - резюмировал он.