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Виготовляв агітаційні плакати для окупантів. У Херсоні затримано чергового колаборанта

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Херсон, П'ятниця 17 лютого 2023 10:45
Виготовляв агітаційні плакати для окупантів. У Херсоні затримано чергового колаборанта Фото: у Херсоні затримали чергового колаборанта (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

У Херсоні затримано директора рекламного агентства, яке виробляло агітаційні плакати для псевдореферендуму Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Як встановили правоохоронці, зловмисник добровільно пішов на співпрацю із російськими окупантами під час тимчасового захоплення обласного центру.

"Саме він запропонував рашистам PR-послуги з інформаційної підтримки кремлівського псевдореферендуму. Для цього особисто займався розробкою "стратегії" ворожої інформкампанії за "приєднання" регіону до складу Росії", - розповіли в СБУ.

Вартість "замовлення" становила понад півмільйона у гривневому еквіваленті. Гроші зловмисник отримував від окупантів у російських рублях.

Після того, як російські війська відступили з Херсона, колаборант намагався "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя. Проте українські спецслужби встановили його місцезнаходження та затримали.

Під час обшуків в офісі та квартирі фігуранта виявлено документацію та наочну продукцію з доказами незаконних дій.

Фото: агітаційні плакати для псевдореферендуму Росії (t.me/SBUkr)

Наразі директору рекламного агентства повідомлено про підозру за ч. 4 та ч. 6 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність). Вирішується питання про поміщення його під варту.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України затримала у Херсоні колишнього керівника залізничного цеху Росії, який ремонтував тепловози окупаційних ешелонів.

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