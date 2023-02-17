Изготовлял агитационные плакаты для оккупантов. В Херсоне задержан очередной коллаборант

В Херсоне задержан директор рекламного агентства, производившего агитационные плакаты для псевдореферендума России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Как установили правоохранители, злоумышленник добровольно пошел на сотрудничество с российскими оккупантами во время временного захвата областного центра.

"Именно он предложил рашистам PR-услуги по информационной поддержке кремлевского псевдореферендума. Для этого лично занимался разработкой "стратегии" вражеской информкампании за "присоединение" региона к составу России", - рассказали в СБУ.

Стоимость "заказа" составляла более полумиллиона в гривневом эквиваленте. Деньги злоумышленник получал от оккупантов в российских рублях.

После того, как российские войска отступили из Херсона коллаборант пытался "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия. Однако украинские спецслужбы установили его местонахождение и задержали.

Во время обысков в офисе и квартире фигуранта обнаружена документация и наглядная продукция с доказательствами незаконных действий.

Фото: агитационные плакаты для псевдореферендума России (t.me/SBUkr)

Сейчас директору рекламного агентства сообщено о подозрении по ч. 4 и ч. 6 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационная деятельность). Решается вопрос о помещении его под стражу.